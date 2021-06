Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Vecinos de La Victoria denunciaron la realización de constantes reuniones sociales y fiestas en plena vía pública, en el cruce de las calles Virrey La Serna con Sebastián Barranca.

A través del Rotafono, denunciaron que personas irresponsables se reúnen todos los fines de semana para beber y departir como si no existiera pandemia.

Estas reuniones no solo perturban la tranquilidad del barrio, sino que son auténticos focos de contagio de la COVID-19, ya que los participantes no usan mascarilla y no se respeta el distanciamiento físico.

¿Inacción policial?

Los denunciantes aseguraron que han acudido a la Comisaría PNP San Cosme y hasta a la Municipalidad de La Victoria, pero -sostuvieron- no les hicieron caso.

Los vecinos también denunciaron que estas fiestas normalmente terminan en peleas, por lo que viven constantemente amenazados por estas personas.

“Todos los vecinos que ya estamos cansados. Tenemos familia, tenemos hijos. Ya estamos cansados. Todas las veces hay problemas, se garran a cuchillazos. Queremos que nos ayuden y nos apoyen. Vamos a la comisaría, vamos a la Municipalidad y no nos hacen caso”, manifestó un vecino que pidió el anonimato por seguridad.



