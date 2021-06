Este caso fue expuesto en el Rotafono. | Fuente: RPP

Los familiares de Julia Marina Pimentel, de 78 años, denunciaron que la anciana no recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, programada para el pasado 30 de mayo, debido a que -aseguraron- en el padrón figuraba que ya estaba completamente inmunizada.

A través del Rotafono, Tania Maldonado, hija de la anciana, contó que el domingo acudió con su madre al vacunatorio de la Playa Miller, en Jesús María, le dijeron que su madre figuraba con las dosis completas, por lo que le negaron la vacunación.

Ella señaló que, según el padrón, su madre recibió la primera dosis el pasado 18 de abril y la segunda el 9 de mayo. “Es completamente imposible. Mi madre es una persona con 78 años de edad. El 18 de abril no estaban vacunando a las personas de 78 años”, manifestó.

En investigación

De acuerdo con su versión, cuando reclamó en el vacunatorio, le dijeron que se iba a investigar el caso, pero -sostuvo- no le confirmaron si su madre recibirá la segunda dosis de la vacuna ni cuánto tiempo durará la investigación.

“Hablé con la encargada y me dijeron que no podían aplicarle (la segunda dosis), que eso llevaría a una investigación y se comunicarían conmigo, si es que corresponde. No me aseguran que a mi madre le van a poner la segunda dosis”, comentó.

Tania Maldonado se mostró preocupada, ya que teme que su madre, que sufre de diabetes y de una enfermedad renal crónica, pierda la inmunidad contra la COVID-19, si es que la investigación se prolonga en demasía.



