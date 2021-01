Este es el panorama en Puente Nuevo. | Fuente: RPP

“Deberían acatar lo que ha dicho el presidente, para que la pandemia se pueda controlar un poco. La misma gente se está descuidando, no está tomando todas las medidas de bioseguridad, son inconscientes. El que no ha perdido un ser querido no está valorando su vida”.

Esta es la opinión de una comerciante del Mercado de Caquetá, en el límite del Rímac y San Martín de Porres. La vendedora se mostró a favor de la decisión del Gobierno de imponer cuarentena total en Lima y otras nueve regiones desde el 31 de enero.

Sin embargo, no todos piensan con esta señora. Un comerciante se mostró en contra, al considerar que estas medidas extremas significarán un golpe para la economía de muchos, especialmente de quienes perciben ingresos día a día en oficios informales.

“Entrar en cuarentena sería lo peor que puede haber. Estamos con las justas. El trabajo de nosotros es diario. Entrar en cuarentena me parece mal. Vamos a entrar a una crisis tremenda económicamente”, comentó.

En el Mercado Conzac, de Los Olivos, una vendedora de jugos se mostró a favor de las medidas estrictas, aunque consideró que el Gobierno debe ser más claro en comunicar, ya que -aseguró- muchos de sus colegas no tienen clara la información.

“Tengo que acatar, por el bien mío y del cliente, pero no entendemos lo que ha hablado. Nuestro delegado nos ha mandado un comunicado y recién nos hemos enterado”, comentó la mujer.

La vendedora de jugos se mostró preocupada, ya que durante la cuarentena no podrá atender, ya que su rubro de negocio no estará permitido.

“Yo vivo del día a día”

Un equipo de RPP Noticias se trasladó a Puente Nuevo, en El Agustino. Nuestra reportera conversó con vendedores ambulantes, quienes se mostraron en contra de la cuarentena total, ya que ellos viven “del día a día”, percibiendo ingresos por las ventas que obtienen.

“Estoy en desacuerdo, señorita, porque tenemos que trabajar. Nos afecta bastante, porque recién nos estamos recuperando. Tenemos que pagar cuentas y tengo que pagar al banco. Yo vivo del día a día”, se quejó un vendedor de jugos de naranja.

Sin embargo, el hombre reconoció que diariamente ve desde su puesto a decenas de personas y transportistas que no cumplen con las mínimas medidas de bioseguridad, como uso de mascarillas y protector facial, así como el respeto al aforo mínimo en los buses. Esto, en su opinión, ha provocado que lleguemos a esta situación extrema.

Una vendedora de golosinas también se mostró en contra de la cuarentena total, ya que necesita el ingreso diario para cubrir sus gastos. “Si no puedo trabajar, moriré en mi casa. Soy una mujer viuda”, sostuvo.

