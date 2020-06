Familia denuncia que no recibe cenizas de pariente que falleció por la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

La familia Rodríguez Huañap denunció que a la fecha no ha recibido las cenizas de doña Sara, la matriarca de la familia, quien falleció hace un mes por COVID-19 y pese a que cuentan con el respectivo certificado de defunción.

Sara Huañap tenía 76 años cuando ingresó al hospital Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra, el pasado 23 de abril. Lamentablemente su estado de salud se complicó y falleció el primero de mayo. Sin embargo, las diligencias se vieron retrasadas por el Estado de Emergencia.

La familia recuerda que en ese momento autoridades del hospital les pidieron que esperen el llamado para autorizar la cremación; sin embargo, esto nunca se concretó. 12 días después, el hijo de doña Sara se acercó al hospital para firmar una carta para la cremación.

En respuesta, las autoridades del hospital le indicaron que los restos iban a ser trasladados hasta el crematorio del cementerio El Ángel; sin embargo, esta situación todavía no se concreta pese a que la madre falleció hace más de un mes.

"Me he comunicado con el crematorio y me han dicho que en el transcurso de esta semana tal vez la van a cremar (…) Aparte del dolor que uno siente como familia, prácticamente es como si mi madre hubiera desaparecido y uno no puedo completar su duelo", dijo Miguel Rodríguez.