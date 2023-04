ATU descarta el cese de operaciones del Corredor Morado: "No habrá suspensión este 1 de mayo"

La ATU aseguró que viene trabajando con la junta de operadores del Corredor Morado para acabar con la informalidad. | Fuente: RPP

Tras las declaraciones del presidente de la junta de operadores del Corredor Morado Gerardo Hermoza sobre la suspensión de los servicios, el director de operaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) David Hernández aclaró que los vehículos seguirán transitando con normalidad después del 1 de mayo.

En conversación con RPP Noticias, el representante de la ATU aclaró que su institución viene reuniéndose con la junta de operadores desde este lunes 24 de abril, por lo que pudieron llegar a un acuerdo y el servicio no dejará de operar.

“No hay ninguna suspensión. Los operadores solicitaron ese trabajo conjunto, combatir la informalidad, y en eso estamos trabajando con la PNP. No va a haber suspensión este 1 de mayo, si el trabajo conjunto con los operadores. La reunión con el corredor morado se viene dando desde el lunes, por lo que ya tenemos una agenda establecida con los trabajos continuos”, afirmó Hernández.

Informalidad ligada con la delincuencia

Asimismo, el director de operaciones de la ATU expresó que la informalidad que se vive en la actualidad por las vías del Corredor del Morado no es la misma que en el pasado. Sobre ello destacó que la delincuencia ha ganado terreno en las rutas del servicio de transporte.

“Ha crecido la informalidad que no es la misma que antes conocíamos. Antes era una persona que pudo haberse quedado sin trabajo y que trataba de invertir su dinero en un vehículo. Hoy lo que tenemos es sicariato, hurtos, delincuencia y cobro de cupos. La informalidad de hoy es inseguridad ciudadana. Gracias a la PNP estamos combatiéndola”, acotó.

Corredor Amarillo

David Hernández también se refirió al Corredor Amarillo, que dejó de operar desde este lunes 24 de abril. Sobre ello, el representante de la ATU aclaró que los problemas de este y el Corredor Morado son distintos. En el caso de este último, los inconvenientes radican en la sostenibilidad del servicio.

“La institución vela por la sostenibilidad. El corredor amarillo es otra situación. Recordemos que en la Panamericana Norte, Sur y Vía Evitamiento tenemos las empresas más grandes de transporte. Están El Rápido, Los Chinos, etc., era un corredor incompleto y los problemas eran de otra índole… Ellos decían que para poder continuar tenían que subir la tarifa y eso no iba a ser positivo para el usuario. (Por ello), se llegó a un acuerdo mutuo para no afectar al transeúnte”, finalizó.

Garantizan servicio del Corredor Morado

Horas después, las empresas concesionarias del corredor Morado comunicaron que garantizarán la continuidad del servicio el 1 de mayo. Asimismo, sostuvieron que recibieron la comunicación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para realizar una reunión de trabajo el próximo miércoles 3 de mayo para “buscar una solución integral y efectiva a la problemática económica y operativa del corredor Morado”.

Las empresas concesionarias del corredor Morado esperan “lograr una solución de manera conjunta que permita impulsar un verdadero sistema de transporte formal, eficiente y autosostenible en beneficio de los miles de usuarios” que utilizan este servicio de transporte.