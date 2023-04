Corredor Morado: exigen “retiro de rutas y mayor fiscalización de ATU” para continuidad del servicio

El Corredor Morado suspendería sus servicios desde el 1 de mayo. | Fuente: RPP

Tras la suspensión del Corredor Amarillo, otro de los servicios que podría dejar de funcionar es el Corredor Morado. Gerardo Hermoza, presidente de la junta de operadores del Corredor Morado, reveló que los vehículos que recorren la ruta desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro y Magdalena podrían cancelar sus operaciones si es que no llegan a un acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En conversación con RPP Noticias, Hermoza le exigió a la ATU el retiro de las rutas que operan a la par que los vehículos del Corredor Morado y mayores acciones de fiscalización.

“Es un problema que viene arrastrándose desde que empezamos la operación en el 2016. No ha sido resuelto, por eso es por lo que nos vemos en la obligación de pedir a la fuerza a la ATU que resuelva el problema del retiro de rutas y la fiscalización. La avenida Abancay está invadida por cústers y combis piratas y SJL ni se diga, es un abandono total”, expresó el presidente de la junta de operadores.

130 000 usuarios serán perjudicados si es que la ATU y la junta de acreedores no llegan a un acuerdo y se suspenden los servicios del Corredor Morado.

Junta de acreedores del Corredor Morado solicitó reunión con presidenta de la ATU

Gerardo Hermoza informó que ha solicitado una reunión con Ana María Jara, presidenta del Consejo Directivo de la ATU, para llegar a un acuerdo e impedir la suspensión de los servicios del Corredor Morado.

“Ayer (25 de abril) hemos presentado un documento para reunirnos con la presidenta de la ATU y sus directores para asumir compromisos tangibles para que esta suspensión no se concrete. Nosotros no es que queramos suspender, ni es un problema administrativo, el problema es que mi costo operacional es altísimo. Por ejemplo, son cinco y yo recibo tres del costo de los pasajes, el resto es subvencionado por los accionistas de las empresas, que ya no quieren poner más dinero y seguir perdiendo su inversión”, destacó el presidente de la junta de acreedores.

Entre este miércoles 26 y jueves 27 de abril se estará llevando a cabo la reunión entre la junta de acreedores y la ATU para discutir el futuro del Corredor Morado.

“Estamos esperando la respuesta de la ATU para ver si nos reunimos hoy o mañana para ver ese problema en beneficio de los usuarios. No queremos que regrese ese transporte que cobra comisión a los dueños de los vehículos que no tienen personal en planilla o seguros”, finalizó.

