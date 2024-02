Vocero del Corredor Morado tras anuncio de paralización: "La pelota está en la cancha del Ministerio de Economía"

La situación del Corredor Morado para continuar en funcionamiento dependerá de las acciones que tome el Ministerio de Economía. Así lo aseveró Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores, quien lamentó que el gobierno no hay cumplido con el pago establecido de 300 millones de soles.

El funcionario explicó que la suspensión definitiva del servicio para el próximo 4 de marzo se daría por causas "exclusivamente" de la autoridad competente. Además, indicó que la deuda total era de 450 millones de soles para todos los corredores, pero tras una conciliación se quedó en que la cifra sería de 300, de los cuales 120 eran exclusivos para el corredor morado.

"Debieron pagar una parte el 31 de diciembre, que no lo han hecho y las autoridades simplemente se han puesto de lado no ven no oyen y lamentablemente nosotros podemos continuar bajo esa operación. Ese dinero no es para guardarnos en el bolsillo. Está por escrito, en las actas que hemos firmado, de que ese monto va para pagar deuda financiera a nuestros proveedores y para comprar buses nuevos", sostuvo en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Gerardo Hermoza manifestó que el MEF viene poniendo trabas para el pago pese a que hay un cronograma. Es decir, no es que deban pagar todo directamente, sino en un plazo de tres años.

"El MEF es el que está poniendo las trabas, incluso hay asesores que han trabajado en la Gerencia de Transporte Urbano cuando nosotros licitamos en el 2012 o 2013. Esos funcionarios ahora están allá algunos y se hacen los desentendidos, nos hicieron firmar unas adendas en el 2016 en que nos cambiaron las fórmulas y el contrato y si no firmábamos simplemente caducaba", señaló.

Hermoza advirtió que los perjudicados son 100 000 usuarios que usan el corredor morado, a ello se le suman unos 3 000 trabajadores en planilla que se quedarían sin trabajar.

Más problemas

Gerardo Hermoza manifestó que el transporte informal, el pésimo estado de las pistas y la mala semaforización son las causas de que los corredores solo tienen pérdidas. Además, reveló que desde el inicio de este servicio no han tenido oportunidad para conversar con algún ministro para buscar soluciones.

"Desde 2016 a la fecha el servicio es eficiente en pérdida y nunca hemos conversado con un ministro, solo con la ATU. La palabra final la tiene el MEF y yo espero que esto llegue a buen puerto, no esperen a que paremos y no es una amenaza, es un hecho lo que va a ocurrir. No da para más esto, por lo que esperamos se puedan solucionar para inaugurar el bus articulado", explicó.