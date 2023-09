Ministra de Vivienda hace un llamado "a no entrar en pánico" ante próximo corte de agua potable

Lima Hania Pérez: "No todos los distritos van a estar afectados al 100 %"

Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Fuente: RPP

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, realizó este viernes un llamado a la calma de la población de Lima ante el próximo corte del servicio de agua potable en 22 distritos, entre el 6 y 10 de octubre. Además, informó que Sedapal se comprometió a la difusión de un plan de contingencia en las próximas 24 horas y a la notificación del avance de obras.



Tras reunirse con el presidente del Congreso, Alejandro Soto; la titular de la Ministerio de Vivienda recordó que el corte de agua potable será progresivo y no afectará en su totalidad a los 22 distritos limeños.

"Los protocolos de atención están parametrados, hacemos a través del intermedio (de la prensa) un llamado a la calma, un llamado a no entrar en pánico. La programación está controlada, esto no se debe a un problema de desabastecimiento, ni tampoco se debe a un problema de falla técnica. El trabajo es un trabajo sencillo que va a tomarse entre 10 a 12 horas del día viernes, pero la restitución será progresiva. No todos los distritos van a estar afectados al 100 %", dijo.

"Obra para el bienestar y mejorar el servicio"

Hania Pérez precisó que a través de la página de Sedapal, del Sistema de Aquafono, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y del Ministerio de Vivienda se comunicará a la población el avance de las obras cada seis horas.

Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Fuente: Flickr Ministerio de Vivienda

"Estamos tomando las medidas para garantizar que va a haber abastecimiento. Obviamente esto genera malestar, esto genera angustia, pero quisiera hacer un llamado a la calma y entender que esta es una obra necesaria. Cambiemos la forma de llamar esto como un gran corte o el megacorte, más bien como una megaconexión. Esto es una obra para el bienestar y mejorar el servicio de estos 22 distritos, en particular la zona sur de Lima, zona que hoy tiene un acceso limitado al agua potable", expresó.

La titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez, brindó declaraciones a la prensa junto al nuevo presidente del directorio de la empresa de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, y al presidente de la Sunass, Mauro Gutiérrez.

"Estamos trabajando desde muy temprano con la ministra en el plan de contingencia que ya está preparado y lo vamos a culturizar con el pueblo, con los ciudadanos de Lima y estamos coordinando con los organismos respectivos para que nuestro mensaje sea claro y transparente", dijo Jorge Gómez.

Rescata mensaje de ministra de Ambiente

En relación a la expresión de la ministra del Ambiente sobre bañarse con una 'tacita de agua' durante el próximo corte de servicio en Lima, Hania Pérez rescató la voluntad de Albina Ruiz en hacer un llamado en la necesidad del uso responsable del agua potable.

"Rescato ese mensaje y creo que no es momento de concentrarnos en frases, tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Y sí, somos una ciudad que está en un desierto y tenemos que trabajar todos de manera conjunta para hacer un uso sostenible del agua", anotó.