Conoce los centros de vacunación para los niños de 5 a 11 años en Lima Metropolitana | Fuente: Foto: EFE

Desde el lunes 24 de enero se inicia la vacunación contra la COVID-19 a los niños y niñas de 5 a 11 años, luego de que la noche del viernes llegara al país el primer lote de 996 mil dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer.

"Va a asegurar que los niños puedan ir con más tranquilidad, sintiéndose más protegidos, a compartir con sus compañeros en este espacio de socialización que les ha sido negado todo este tiempo. Esta es la primera cosa importante de la vacunación que inicia el lunes: el regreso a clases, la posibilidad de tener a los niños más protegidos", destacó el ministro de Salud.

Esta mañana, el ministro Hernando Cevallos informó que los menores entre 5 y 11 años que se vacunarán desde este lunes podrán acudir acompañados de un adulto o tutor y no necesariamente en compañía de sus padres. En cualquiera de estos casos, precisó, se tendrá que presentar el documento de identidad y firmar el consentimiento.

"No es necesario, no es imprescindible, que concurran con los padres, puede ir con un adulto o con un tutor que los acompañe, y esto se da, primero, porque la vacuna es un derecho del niño, independientemente de la voluntad de los padres, pero además porque muchos padres no pueden ir por razones laborales y distintas imposibilidades que existen", indicó.

"El niño tiene que ir con su documento de identidad, firmar un consentimiento informado el adulto que lo acompaña y se procede a la vacunación. No hay contraindicaciones, salvo que haya reacciones alérgicas previas a algunos de los componentes de la vacuna, pero en general los niños con comorbilidades pueden vacunarse tranquilamente", explicó.

Centros de vacunación

Los menores deben asistir al centro de vacunación con uno de sus padres, tutor o familiar mayor de 18 años (responsable de velar por el cuidado del menor durante las 72 horas después de recibir su dosis).

Si te es posible, descarga y llena el Formato de Consentimiento Informado. Llévalo, junto a tu DNI y el del menor, el día de su vacunación para agilizar el proceso.

Toma en cuenta que, la vacunación es voluntaria, sin embargo, necesaria para protegernos contra los síntomas más graves de la COVID-19.

Si estás en Lima Metropolitana, puedes llevarlo al centro de vacunación más cercano a tu domicilio.





Vacuna que se aplicará

En el Perú, por el momento, la única vacuna autorizada para la administración en niños entre los 5 a 11 años es Comirnaty de 10 microgramos/dosis del laboratorio Pfizer.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de esta vacuna, por su eficacia y seguridad:

Eficacia: 90.7% de efectividad en la prevención de la COVID-19 en niños de 5 a 11 años.

Seguridad: no se han detectado efectos secundarios graves en el estudio, que sigue en curso, en aproximadamente 3,100 menores de 5 a 11 años que recibieron la vacuna.

Proceso de vacunación

La vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años, se hará de mayor a menor edad, de la siguiente manera:

Primer grupo: niños de 5 a 11 años con comorbilidades o inmunosupresión, y niños de 10 a 11 años.

Segundo grupo: niños de 8 a 9 años.

Tercer grupo: niños de 5 a 7 años.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: