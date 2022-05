Desde enero del 2021, la Municipalidad de Lima ha realizado 210 campañas gratuitas de Lima Te Cuida y tomado 42 181 pruebas de descarte de COVID-19. | Fuente: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, realizará una campaña de vacunación y pruebas de descarte de la COVID-19 en Cercado, Chorrillos y Pachacámac como parte de la estrategia territorial que busca la detección y atención temprana de esta enfermedad.

La campaña inicia este lunes 16 en la losa deportiva José Carlos Mariátegui, a la altura de la cuadra 20 de av. Materiales, en el Cercado de Lima, y continuará el miércoles 18 en la losa deportiva Juan Pablo II del asentamiento humano Ampliación San Genaro, en Chorrillos.

Mientras que el viernes 20, la población podrá acercarse al cruce de la av. Manchay con la av. Miguel Grau, en Pachacámac.

Horario y otros servicios

El horario para los vecinos que necesiten aplicarse alguna de las dosis o pasar por una prueba de descarte de la COVID-19 será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

En cada uno de los puntos también se hará control de peso y talla, descarte de hipertensión arterial y descarte de anemia. También se vacunará contra el neumococo a los mayores de 60 años y se inmunizará contra la influenza.

Además, las personas que deseen realizarse descarte de diabetes deberán asistir en ayunas; la atención de este servicio será hasta las 10 a.m.

Desde enero del 2021 Sisol Salud ha realizado 210 campañas gratuitas de Lima Te Cuida y tomado 42 181 pruebas de descarte de COVID-19.

