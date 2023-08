Perrita que fue apuñalada se encuentra paralítica e internada en UCI de una veterinaria en Surco

La perrita de nombre 'Dachi' fue internada la tarde de este martes en la unidad de cuidados intensivos de la veterinaria Animal Surco. Esto luego de que fuera nuevamente trasladada a otro centro médico desde que fue atacada por un hombre en La Victoria.

"Ella se encuentra en UCI veterinario de Animal Surco bajo un estricto monitoreo. Están dos asistentes a cargo de la paciente porque su estado de salud es complicado. Le realizamos una ecografía abdominal completa en la cual evidenciamos algunas inflamaciones en su hígado, riñón, producto de los traumas que ha tenido. Probablemente esos ataques punzocortantes hayan producido esas lesiones", contó el médico Jefferson Chacón en conferencia de prensa.

El veterinario manifestó que 'Dachi' se encuentra paralítica en este momento y tampoco puede orinar por sus propios medios. En ese sentido, aclaró que su estado es reservado.

"No presenta hemorragia abdominal, lo malo es que hay órganos como la vejiga urinaria que me indican que probablemente haya tenido problemas de columna. La vejiga no se está vaciando normalmente por eso es que la perrita, de su columna lumbar hacia las patitas de atrás no la siente, está paralítica. Hay que vaciarle la vejiga normalmente hasta que su organismo desarrolle mejoría", añadió.

La perrita fue trasladada a esta clínica veterinaria por decisión de los dueños de la mascota. Un equipo de RPP Noticias acudió a la casa de esta familia, ubicado en la avenida Parinacochas, pero nadie respondió a los llamados de nuestra reportera.

Vecinos aseguraron que la familia estaba preparando su mudanza desde hace unos días, por lo que presumen que ya no vive nadie en este predio.

Agresor sigue detenido

Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, el hombre que acuchilló a una mascota en La Victoria, pasó los exámenes de ley la madrugada del lunes en el Instituto de Medicina Legal, mientras activistas y defensores de animales llegaron hasta la Comisaría de Apolo para exigir la prisión contra el agresor.

RPP Noticias tuvo acceso al parte policial de la intervención y señala que en el momento de su intervención en la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria, se le halló un cuchillo de cocina de aproximadamente 22 centímetros con manchas de sangre. Esta sería el arma con el que este sujeto atacó al animal.

Además, Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui tenía antecedentes policiales por hurto de accesorios y autopartes de vehículos y tentativa de violencia sexual desde el año 2019, según la Policía Nacional del Perú (PNP).