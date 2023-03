Delincuentes roban vivienda de periodista y se llevaron objetos valorizados en unos 30 000 soles

Los sujetos vaciaron la vivienda donde además de la periodista conviven otras dos mujeres | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes asaltaron este viernes la vivienda de una periodista llevándose todos los productos de valor que ascienden a unos 30 000 soles.

El robo se dio en el programa de viviendas Santa Isabel de Oquendo, ubicado en el límite de los distritos de El Callao, Los Olivos y San Martín de Porres.

"Somos un grupo de tres mujeres que vivimos solas, trabajamos. Parece que nos han estado vigilando por lo visto. Nosotras hemos llegado de trabajar y prácticamente no hemos encontrado absolutamente nada. Todas las cosas están tiradas. Se han dado el lujo de buscar cajón por cajón. Hemos tenido, aparte de los artefactos como televisores y laptops, dinero en efectivo tanto en soles, euros y dólares. Se han llevado todo lo que es de valor", manifestó Aileen Armas Isla a RPP Noticias.

La periodista contó que tras el robo asistió de inmediato a la Comisaría de Oquendo para sentar la denuncia respectiva, pero le dijeron que no podían ayudarla, porque no correspondía a su jurisdicción. Por ello, acudió a la Comisaría Sol de Oro donde comentó que tampoco ha recibido el apoyo necesario.

"Me indican que no hay patrulleros. No hay servicio. He esperado más de 40 minutos y los escucho a los policías que hacen vida social, comentan anécdotas, se ríen, etc., y no se dan cuenta de las desgracias que les pasa a los ciudadanos, porque se supone que están para apoyarnos", expresó la joven.

Roban equipos de casa de apuestas

La inseguridad continúa por todo Lima. Un grupo de delincuentes robaron la madrugada del pasado martes unos equipos valorizados en 12 mil soles de una casa de apuestas ubicada en el primer piso de una vivienda, en Villa El Salvador.

La víctima, identificada como José Miguel, denunció que los deconocidos ingresaron a su local y en menos de media hora retiraron televisores, un equipo para emitir en simultáneo eventos deportivos y dinero en efectivo que se encontraba en la caja.

Una cámara de seguridad ubicada en el exterior de la casa de apuestas registró a dos sujetos en la puerta del local realizando algunas maniobras y minutos después se retiran para luego regresar con al menos cinco personas más.

Uno de ellos logra ingresar al local deslizándose por debajo de la puerta de metal para robar los equipos. Su accionar es captado por otra cámara de seguridad al interior del inmueble. Sin embargo, el delincuente observa el equipo y lo voltea para que no graben sus rostros.