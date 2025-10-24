Últimas Noticias
Demanda de filiación y alimentos: no es necesario contar con un abogado para presentarla

Rocío Vicente

Para presentar una demanda de filiación y alimentos, no es obligatorio contar con abogado patrocinante, dado que la ley no establece defensa cautiva para estos casos.

Gloria Faustor Lau, abogada especialista en temas de familia y defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), explicó que un progenitor puede reconocer a su hijo a través de un testamento.

La especialista explicó que entre las formas de reconocimiento de paternidad se encuentra la modalidad testamentaria, que se presenta cuando el padre no acude a la oficina registral, pero consigna en su testamento que es el progenitor del menor.

Anotó que también existe el reconocimiento post mortem, el cual procede cuando el padre biológico ha fallecido y los abuelos, conocedores de la filiación del menor, solicitan su inscripción.

Precisó que, para presentar una demanda de filiación y alimentos, no es obligatorio contar con abogado patrocinante, dado que la ley no establece defensa cautiva para estos casos.

Asimismo, indicó que, si el demandado no formula oposición a la demanda de filiación extramatrimonial dentro del plazo de diez días desde su notificación, el juez puede declarar fundada la demanda.

