Los visitantes protestaron porque no les permitieron el ingreso. | Fuente: RPP Noticias

Decenas de personas generaron disturbios la tarde de este viernes en la entrada del cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de El Agustino, luego de que los encargados de seguridad cerrarán el ingreso.

Los visitantes al camposanto expresaron a RPP Noticias su malestar por la actitud de los guardias a quienes acusaron de no haber avisado que el horario de atención sería solo hasta las seis de la tarde.

En una de las rejas de ingreso había hasta cinco guardias a quienes varios de los vecinos reclamaron debido al recorte del horario de atención. Sin embargo, los trabajadores no atendieron los reclamos e impidieron el acceso al camposanto.

“Es lamentable que no avisen, no comuniquen (…) Normalmente es hasta las siete, pero en estos momentos no nos dejan pasar. No es justo que no hayan avisado y no nos dejen visitar a nuestros difuntos”, comentó uno de los visitantes.