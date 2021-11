Se suspendió el paro de transportistas. | Fuente: Andina

El director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), Martín Ojeda, confirmó en RPP Noticias que se ha suspendido el paro de transportistas anunciado para este lunes 8 de noviembre.

“Hemos tenido acceso al acta y nos da cierta tranquilidad, porque los puntos son netamente técnicos”, señaló Ojeda, quien consideró que el titular del Ministerio de Transportes, Juan Silva, debe seguir la línea política de transportes que ya está en marcha.

“Esperemos que la línea de políticas de transporte del ministro sea la que siempre se ha mantenido en los últimos años, no queremos sorpresas porque lamentablemente sus declaraciones van hacia el tema de la ilegalidad y la conducta informal que ponen en riesgo la vida de muchos usuarios”

Asimismo, dijo que el ministro estaría siendo mal asesorado, debido a que se ha reunido con representantes de gremios que están conformados por transportistas informales y no se ha reunido con los gremios del transporte formal.

“En el caso del transporte urbano, hay un gremio que se llama Atsuper que tiene una sola empresa que tiene todo el transporte ilegal urbano. Eso lo deben comunicar sus asesores. Y otros dos gremios son reconocidos por tener combis y el sistema comisionista”, indicó.

“Como transporte formal, nos hemos reunido pero lo que no me parece muy bien es que haya reuniones con un grupo y luego con otro. Se tienen que establecer las reuniones con todos los participantes involucrados en el sector y llegar a políticas que no afecten lo que ya se viene avanzando”, aseveró Ojeda.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?