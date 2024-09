Dirigente de transportistas: “El paro es un llamado de atención al Gobierno que no se ha preocupado”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Héctor Vargas, presidente del Directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, aseguró que las 63 rutas que pertenecen a su gremio -aproximadamente cinco mil unidades- están acatando de manera “total” el paro convocado para este jueves en rechazo a los casos de extorsión y sicariato que sufre este sector.

En Ampliación de Noticias, el dirigente dijo que el paro se desarrolla de manera “pacífica”, desligándose de los casos de unidades atacadas por presuntos manifestantes, que se han reportado en las primeras horas de la jornada.

“Es un paro que tiene la finalidad de llamar la atención al Gobierno Central. Nosotros no hemos querido movilizarnos, ni mucho menos, pero queremos hacer sentir nuestra protesta”, manifestó.

“Lamentablemente, el público usuario es el gran afectado el día de hoy, a quienes pedimos una vez más las disculpas del caso; pero creo que llevamos la voz de ellos respecto a la situación de inseguridad que estamos viviendo todos”, sentenció.



Paro de 24 horas

En otro momento, el dirigente indicó que el paro convocado es por 24 horas, por lo que estimó que ninguna unidad de su gremio saldrá a trabajar hasta mañana a primera hora.

“Hemos indicado de que va a ser por el día de hoy, entenderíamos que ninguna unidad estaría saliendo hasta el día de mañana a primera hora”, comentó.

Héctor Vargas dijo que no puede cuantificar el monto perdido por este día de paralización, pero reiteró la necesidad de tomar esta medida de fuerza para hacer sentir su voz de protesta.

“Hemos convocado el paro para defender la vida, no solo de los conductores, sino básicamente de todas las personas afectadas. Es un llamado de atención al Gobierno, que no se ha preocupado por este problema que no es de hoy. El problema de la extorsión y sicariato es de tiempo, no ha habido una respuesta”, apuntó.