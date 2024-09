Ministerio de Educación dispone que clases se realicen de manera remota en Lima por paro de transportistas

Según afirma el Minedu, con esta medida, se permitirá que los estudiantes realicen sus clases "sin interrupciones" mediante esta modalidad "en todas las instituciones educativas".

El Ministerio de Educación dio a conocer que ha dispuesto que las actividades laborales en los colegios de Lima Metropolitana se realicen de manera remota, debido a la realización del paro de transportistas en la capital, en protesta por la ola de extorsiones.

"El Minedu informa que las actividades laborales en los colegios de Lima Metropolitana se desarrollarán de manera remota", precisó la entidad en un comunicado.

Según afirman, con esta medida, se permitirá que los estudiantes realicen sus clases "sin interrupciones" mediante esta modalidad "en todas las instituciones educativas".

De igual manera, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) replicó esta medida "con el fin de proteger la seguridad e integridad física" de escolares, docentes, directores y personal auxiliar.

"El servicio educativo se garantizará mediante la educación remota el día de hoy, jueves 26 de setiembre, en todas las instituciones educativas públicas y privadas que podrían verse afectadas por dificultades en el transporte", remarcaron.

Docentes y estudiantes afectados

Pese a este anuncio, a través de RPP, una docente que se encontraba en un paradero en Ate reportó que las clases en su centro de trabajo se realizarían con normalidad.

"Me estoy comunicando, pero no hay respuesta. No hay ningún carro, no nos han informado nada", refirió una profesora.

Otros centros educativos privados precisaron que ya había estudiantes en sus instalaciones, principalmente debido a la demora en el anuncio por parte del Minedu.