Doña Segundina, la señora que vende periódicos en la vereda tras el robo de su quiosco

Segundina Lolo Quispe de 76 es una abuelita que lleva 30 años vendiendo periódicos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Amésquita

76 años de edad, de los cuales lleva 30 vendiendo periódicos; sin embargo, ha sido víctima de la delincuencia y le robaron hasta cinco veces: se trata de Segundina Lolo Quispe, quien pese al frío de las noches, sigue vendiendo en la cuadra 2 de la avenida Tacna en el distirto limeño de Cercado de Lima.

Se encuentra en una vereda, y se protege gracias a un quisoco de un vecino con una pequeña luz para continuar con su negocio. Ella cuenta para RPP Noticias que el último robo fue en su casa, en donde se llevaron sus objetos personales y víveres.

Segundina utiliza dos ponchos y un pantalón de lana para proteger su frágil cuerpo de las bajas temperaturas por la noche.

Ella menciona que ingresaron a su cuarto y sustrajeron colecciones que ella guarda de los diarios El Comercio y La República, esenciales en su puesto de periódicos."En 2021 me robaron dos veces, en 2022 también dos veces", dice Segundina.

La cuarta vez, previa al robo en su casa, contó que el sereno había localizado al delincuente e hizo la transferencia a la Policía; sin embargo, pese al esfuerzo, el hermano de Segundina —propietario del quiosco— se acercó a la oficina PNP y le dijeron que no había ido ningún ratero.



Segundina Lolo Quispe se encuentra en la cuadra 2 de la avenida Tacna, al frente del paradero Ica. No tiene teléfono celular pero siempre se ubica en el número 219 de la zona. Ella siempre aplica el mismo estilo de venta de periódicos hasta altas horas de la noche.



Segundina Lolo Quispe realizando la revisión de los periódicos que vende en la cuadra 2 de la avenida Tacna | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Amésquita

Pide ayuda a autoridades



Segundina Lolo Quispe, con ocho hijos, más de 10 nietos y 2 bisnietos, continúa con su labor de vender periódicos a los transeúntes de la cuadra 2 de la avenida Tacna.

"La gente me conoce en la cuadra, vendo a veces o guardo todo y estoy en el puesto de pollo broaster, miro televisión y la gente me reconoce para que me compren periódico", sostiene.

A causa de la inseguridad, señala sentirse psicoseada por miedo a volver a sufrir un robo. Cuenta que una vez se había quedado dormido y cuando abre los ojos un delincuente había llenado una bolsa de periódicos y se fue corriendo.

"Necesito para que me ayude el alcalde que va a asumir el cargo, que me dé permiso para la luz y que pongan un muro. Sé que es un gasto de plata pero con eso y me ayudan incluso con un retoque nuevo para el quiosco", culmina entre risas Segundina.