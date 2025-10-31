PNP denunciará a fiscal por romper acta de intervención de detenidos en una comisaría de El Agustino [VIDEO]

En el video se observa a la representante del Ministerio Público discutiendo con los efectivos en la sede policial y rompiendo un documento oficial.

El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional, anunció a RPP que se interpondrán dos denuncias, una penal y otra administrativa, contra la fiscal Katherine Flores Tasayco por haber destruido el acta de intervención de dos detenidos tras una discusión con unos policías en el departamento de Criminalística de El Agustino. Las imágenes de este incidente se hicieron virales a través de las redes sociales.

"Esta fiscal, con su actitud, lo que ha permitido es encubrir las pruebas, destruir las pruebas para liberar a dos personas que estaban siendo investigadas por el delito de receptación agravada. Es indignante y nosotros como Defensoría Policial no lo vamos a permitir, para que esta fiscal así fácilmente venga, destruya las pruebas, las evidencias y después les de libertad", manifestó.

En el video en cuestión se observa a la fiscal rompiendo dicho documento policial mientras solicita el número del comandante encargado de dicha dependencia, ignorando los pedidos de los efectivos de respetar el procedimiento.

Máximo Ramírez señaló que esas dos personas detenidas están investigadas por tener en su poder 60 faros de vehículos de lujo. Asimismo, advirtió que el hecho de romper documentos públicos como lo hizo la fiscal Tasayco tiene una pena de entre dos a 10 años de cárcel.

El Ministerio Público hasta el momento no se ha pronunciado sobre este incidente.



El Agustino: Policía Nacional denunciará a fiscal por romper acta de intervención de detenidos en una comisaría | Fuente: Difusión