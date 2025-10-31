Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 del Torneo Clausura?

Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs ADT: cómo llegan a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025



Deportivo Garcilaso buscará sumar los tres puntos para asegurar un cupo en la Copa Sudamericana. Se encuentra en el séptimo lugar con 48 unidades. ADT, en tanto, necesita de una victoria para tentar un torneo internacional. Se ubica en el noveno puesto con 45 puntos, a tres Garcilaso y a cinco de Alianza Atlético.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs ADT se disputará este sábado 1 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs ADT en vivo?



El partido entre Deportivo Garcilaso vs ADT se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs ADT: alineaciones posibles



Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Beltrán, Gallardo; Moreno, Portales, Moreno, Garrafa; Erustes, Sandoval y Sinisterra.

ADT: Hermoza; Soto, Narváez, Choi; Bersano, Barreto, Pérez, Cabello; Da Luz, Rojas y Robles.