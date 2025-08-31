El cuidado digno y humanizado del adulto mayor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cuidado integral de las personas mayores no se limita a la atención médica, sino que abarca el acompañamiento diario, el fortalecimiento de la autoestima, el cuidado de la higiene y la promoción de hábitos saludables que les permitan mantenerse activos y seguros.

Gestos que marcan la diferencia

Los especialistas destacan que pequeños cuidados mejoran de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores. Un baño con agua templada ayuda a relajarse y mantener la piel hidratada; lavar el cabello con champú suave tres veces por semana refuerza su bienestar; y aplicar cremas humectantes en el cuerpo, especialmente en los pies, evita resequedad y molestias.

Del mismo modo, cortar las uñas rectas después del baño, elegir ropa cómoda con cierres o botones grandes y usar zapatos de suela antideslizante previenen heridas y caídas. Estos detalles, aunque sencillos, contribuyen a su seguridad y autoestima.

Hábitos que deben evitarse

Sin embargo, existen prácticas que dañan seriamente la salud de las personas mayores. El consumo de tabaco afecta tanto al fumador como a quienes lo rodean; mientras que el alcohol incrementa el riesgo de caídas, lesiones y alteraciones en el estado de ánimo que pueden afectar la convivencia familiar.

Evitarlos es un paso fundamental para proteger la salud física y emocional de los adultos mayores, promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

Un cuidado digno y humanizado

El cuidado integral de la persona adulta mayor debe ser digno y humanizado, favoreciendo la autonomía, la participación y la alegría en esta etapa de la vida.