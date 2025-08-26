Últimas Noticias
¿Cuánto cuesta inscribir una propiedad en los Registros Públicos?

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Sunarp recuerda que registrar una propiedad ofrece beneficios como la seguridad jurídica, la publicidad de la condición del propietario y la posibilidad de utilizar el bien como garantía para acceder a créditos.

Si está por adquirir un inmueble, terreno o inscribir una propiedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) debe saber que hay un costo para que quede formalizada la operación, garantizando así la seguridad jurídica y proteger al comprador frente a posibles intentos de fraude.

Costos del trámite

La inscripción implica dos pagos: la tasa por calificación (S/ 41.70) y la tasa por inscripción, que varía según el valor de la transferencia. El portal de la Sunarp también cuenta con un Calculadora Registral que permite calcular de forma referencial el valor de los derechos registrales que se pagan por los servicios de inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Personas Naturales.

Alerta Registral

Tras la inscripción, Sunarp recomienda activar gratuitamente la Alerta Registral, que notifica por correo electrónico o mensaje de texto cualquier solicitud de modificación en la partida del inmueble. Este sistema permite reaccionar de inmediato ante movimientos irregulares.

La Sunarp recuerda que registrar una propiedad ofrece beneficios como la seguridad jurídica, la publicidad de la condición del propietario y la posibilidad de utilizar el bien como garantía para acceder a créditos.

Por tal motivo, recuerde que, si está por adquirir una vivienda, terreno u otro tipo de inmueble, inscribir la propiedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) no solo formaliza la operación, sino que también garantiza seguridad jurídica y protege al comprador frente a posibles intentos de fraude.

Verifique al vendedor

Antes de firmar, es fundamental confirmar que el vendedor es el verdadero propietario. Esto puede hacerse de manera gratuita a través del portal Conoce Aquí de la Sunarp. Además, se recomienda solicitar el Certificado Registral Inmobiliario (CRI) y el certificado literal o copia informativa del inmueble, que muestran su historial nombre del titular, trámites pendientes y cargas o gravámenes.

Formalizar la compraventa

El siguiente paso es acudir a una notaría, donde comprador y vendedor firman la escritura pública. El notario ingresa el trámite al Registro de Predios mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), con lo que se genera un número de ticket para el seguimiento del proceso.

Inscripción y plazos

Una vez recibido el expediente, el registrador público evalúa la documentación en un plazo preferente de 48 horas. Si todo está conforme y las tasas han sido canceladas, se inscribe la propiedad. Si falta algún requisito o pago, se emite una observación o liquidación.

