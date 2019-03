Carlos Bruce | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Un afiche difundido este viernes a través de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, supuestamente elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Sedapal, anunciaba el corte del servicio de agua en 18 distritos de Lima entre el 22 y 26 de marzo por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. El prospecto de pasar tanto tiempo sin este servicio causó preocupación entre los limeños, por lo que RPP Noticias contactó a las autoridades involucradas, las cuales desmintieron esta versión.

"No es verdad. Lo que ocurre es que la autoridad del transporte del Tren Eléctrico está moviendo unas tuberías que interfiere con una de las estaciones que están construyendo. Lo que quieren es que Sedapal corte el agua por cuatro días para que ellos puedan hacer los empalmes y terminar su trabajo", explicó el ministro de Vivienda y Saneamiento, Carlos Bruce, en La Rotativa del Aire. "Así no se hace, nosotros no vamos a cortar el agua ni cuatro ni cinco días ni a 18 distritos a la vez."

El afiche de la discordia

Corte desmentido

Este presunto corte,según el afiche difundido, se realizaría por desde las 9 de la mañana del 22 de marzo hasta el mediodía del 26 de marzo y afectaría a distritos como El Agustino, San Luis, Ate, La Victoria, Breña, Pueblo Libre, Miraflores, San Isidro, La Perla, La Punta, entre otros. "Aún no hay una solución, simplemente le hemos dicho a la autoridad [del Tren Eléctrico] que no vamos a cortar del agua por ese tiempo".

El mismo ministerio también emitió un comunicado institucional en el que desmiente el corte y asegura que Sedapal no tiene programado una medida de este tipo vinculada a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. El ente gubernamental agregó que en caso se programa una restricción del servicio, este será comunicado a la ciudadanía "con la debida anticipación".