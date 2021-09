El pescado, una saludable alternativa ante el elevado precio del pollo [VIDEO]

Los pescados más baratos son la merluza y la caballa. | Fuente: RPP

El pollo sigue caro. En un recorrido por el Mercado Ceres, en Ate, un equipo de RPP Noticias constató que el kilo de esta ave se vende a S/ 9.50, por lo que se recomienda buscar alternativas más económicas y saludables.

Una de ellas es el pescado, que se vende a precios mucho más accesibles. Nuestra reportera encontró que el kilo de merluza está S/ 4.50, mientras que el kilo de caballa está seis soles.

El jurel, que llegó a costar 12 soles el kilo, ha bajado de precio. Ahora se vende a S/ 8.00, mientras que el kilo de bonito está 13 soles.

El vendedor Henry Hilario, con más de cuatro años en el negocio, señaló que el pescado no se ha visto afectado por la subida del dólar o por la inflación. Sin embargo, reconoció que hay pescados que están algo elevados debido al clima propio de la temporada invernal.

“Los pescados blancos se siguen manteniendo (caros) por el mismo cambio de clima. Ahora, en frío, no se puede pescar tan normalmente. Ese es el motivo porque el pescado está caro. No es por la inflación. El pescado no pide nada a nadie, no pide comida, no pide manutención. Eso nos da Dios y el clima es el que se encarga de esto”, comentó.

Productos caros

Nuestra reportera constató que algunos productos de la canasta básica familiar siguen caros. Por ejemplo, el kilo de arroz se vende entre S/ 2.60 y cuatro soles, mientras que el litro de aceite oscila entre 8 y 11 soles.

Otros productos, como la cebolla (S/ 1.50 el kilo), el tomate (S/ 4.50), la yuca (S/ 2.50) y ají amarillo (S/ 5.00), siguen a un precio elevado respecto a semanas anteriores.



