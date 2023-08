El próximo año puede haber un incremento de tarifa del agua, advirtió Sunass

Lima El 2024 puede haber incremento de tarifa del agua, advirtió Sunass

Mauro Gutiérrez dialogó con RPP Noticias. | Fuente: RPP

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió que el próximo año el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) podría incrementar sus tarifas en un 8.4 %.

En diálogo con RPP Noticias, el superintendente Mauro Gutiérrez indicó que, de cumplirse este incremento tarifario, familias que hoy pagan unos 50 soles por el servicio, terminarían pagando S/ 54.

El funcionario explicó que este tipo de incrementos se aplican si la empresa prestadora del servicio cumple compromisos asumidos por la gestión.

“El estudio tarifario programado que se aprobó en el año 2021, que tiene una duración de cinco años, establece que en función del cumplimiento de las metas de gestión de Sedapal, se tiene una programación (de incremento tarifario) para el año 2024, potencialmente sería del 8.4 %”, explicó.

“(Sedapal) tiene que cumplir indicadores de avance de inversiones, el nivel de continuidad, reducción de agua no facturada, un conjunto de indicadores relacionados a la mejora de la prestación del servicio. De lo contrario, se evalúa cuál es el porcentaje de cumplimiento de las metas y en función de eso se aprueba o, si no hay cumplimiento de esas metas, no se dan los incrementos”, añadió.

Pedido a Sedapal

Por otro lado, el titular de la Sunass pidió a Sedapal no recortar el agua a las familias más vulnerables, aquellas que tienen menos de nueve horas de continuidad de este servicio al día.

Mauro Gutiérrez detalló que más de 548 mil ciudadanos, distribuidos en “zonas periurbanas de 29 distritos de Lima”, están comprendidos en este parámetro.

El funcionario señaló, además, que al menos este año están proyectado que no se sentiría el déficit hídrico a nivel nacional y que, en el peor escenario, podría empezar a sentirse el desabastecimiento entre julio y agosto del próximo año.

“Si bien es cierto, hay una disminución en relación a la cantidad agua almacenada en los reservorios de Sedapal, el agua es suficiente para poder abastecer los niveles habituales de consumo de la ciudad hasta fines de año”, refirió.

A fin de evitar desabastecimiento de agua en la capital, Gutiérrez refirió que “se están tomando medidas con el propósito de optimizar el uso del agua y la reducción de posibles pérdidas en el sistema”.



Distritos con más consumo de agua

Por otro lado, el superintendente aseguró que San Isidro, Miraflores y La Molina son los distritos de Lima donde se consume más agua al día, duplicando incluso las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, San Isidro (280 litros por persona), Miraflores (238 litros) y La Molina (210) tienen un consumo por sobre los cien litros considerados “suficientes” por la OMS.

Otros distritos con elevado consumo por persona son Barranco, con 177 litros por persona; y San Borja, con 176 litros.