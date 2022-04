¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 1 de abril, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 3 de abril.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 1 de abril

VENTANILLA 08:30 – 16:30

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, C, C1

LOS OLIVOS 09:00 – 17:30

A.H. LAURA CALLER MZS. 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16A, 17, 17A, 18

SANTA ROSA 09:30 – 11:30

URB. COOVITIOMAR MZS. A, F, K, N, O, AV. ALEJANDRO BERTELLO MZS. L, JR. LOS CLAVELES MZS. G, K, L, M, N, O, JR. SAN FRANCISCO DE ASÍS MZS. F, I, AV. PANAMERICANA NORTE MZS. A, G, J, CDRAS. 4, 7, 9

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, A, A1, A6, B1, B6, C, C1, C6, D, D1, E, E6, F, F6, G, G6, H, H6, I6, J1, K, K1, L, L1, L6, M1, M6, N6, Ñ, Ñ6, R, R1, S, S1, T, T1, X, Y, Y1, Z, Z1

VENTANILLA 10:00 – 15:00

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, B1, C, C1

BELLAVISTA 10:00 – 12:00

URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, L, L1, N, N1, P1, S, S1, T, T1, W1, X, X1, URB. IMPERIO MZS. A, K, K1, M, M1

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

ASOC. PAMPA LIBRE MZS. B, C, D

SANTA ROSA 12:00 – 14:00

URB. STA. ROSA MZS. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 34, 35, 37, 38

CALLAO 14:00 – 16:00

CALLE 3 CDRAS. S/N, 1, 2, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 2, CALLE 6 CDRA. 1, CALLE 7 CDRA. 1, CALLE TUPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 32, 33, AV. FRANCISCO FORCELLEDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. CMDTE. PÉREZ SALMÓN CDRAS. 2, 3, 8, 12, 13, AV. LOS INSURGENTES CDRA. 20, URB. 10 DE JUNIO MZS. B, C, D, E, F, G, URB. EL ROCÍO MZS. B, C, D, DL, E, F, CLLE LOS JAZMINES CDRA. 1, CALLE LAS CAMELIAS CDRA. 1, CALLE LAS VIOLETAS CDRA. 1, CALLE LAS BEGONIAS CDRA. 1, URB. 2 DE JULIO A, A1, B, C, D, E, F, F1, G, H, J, JR. EL SOL CDRAS. 3, 4 URB. SAN FERNANDO

PUENTE PIEDRA 15:00 – 17:00

P.J. JERUSALÉN MZS. A, B, C, D, L, A.H. BELÉN MZ. C, ASOC. LOS JARDINES DE ZAPALLAL MZ. B, A.H. NUEVO ISRAEL MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 3.

Sábado 2 de abril

MAGDALENA 09:00 – 10:00

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

BELLAVISTA 08:30 – 10:30

ASOC. EL MONTE DE LOS OLIVOS MZ. A, URB. HORIZONTE II DE NARANJAL MZS. F, G

LA PERLA 08:30 – 10:30

AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 11, 12, AV. LA PAZ CDRAS. 2, 3, JR. HUÁSCAR CDRA. 3, SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

A.H. BAYÓVAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. O, P, Q, R, A.H. 10 DE OCTUBRE MZS. D6

LOS OLIVOS 09:00 – 15:00

01136S

AV. RÍO SANTA CDRAS. 1, 2, JR. PALLASACA CDRAS. 2, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, JR. FERMÍN FITZCARRALD CDRAS. 2, 15, 16, JR. HUARMEY CDRAS. 2, 14, 15, JR. YÁNAC CDRAS. 2, 14, 15, AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRAS. 15, 16, JR. CARHUAZ CDRAS. 14, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 1, 16, 36, URB. LOS PINARES MZS. P, S, X, Y, URB. COVIDA MZS. A, B, C, H, H1, P

VENTANILLA 10:00 – 11:30

A.H. BALNEARIOS MZS. S/N, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H. OASIS DE PACHACÚTEC MZS. F, F1, G1

VENTANILLA 12:30 – 14:00

A.H. NUEVO PROGRESO MZS. A, A2, I, I2, J2, Q, R, S, T, V, X, X1, Y1, Z, Z1, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZS. S, Z, Z2.

CALLAO 11:30 – 13:30

AV. ALBERTO SECADA CDRA. 5, JR. GUISSE CDRAS. 2, 4

VENTANILLA 14:30 – 16:00

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. H, H1, I, I1, J1, L, L1, M1, N, N1, N2, Ñ, Ñ1, O, O1, P1, Q1, R, R1

CALLAO 11:30 – 13:30

FUNDO OQUENDO-CARRETERA A VENTANILLA KM.16, AV. CL-100, AV. CARRETERA VENTANILLA URB. FUNDO OQUENDO

Domingo 3 de abril

PUENTE PIEDRA 15:00 – 17:00

AV. LAS VEGAS MZS. H, J, K URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS