Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 10 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 12 de septiembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 10 de septiembre

INDEPENDENCIA 09:00 – 18:00

A.H. BELEN MZ A, B, C, D, E, F, G, CALLE ANTA CDRA 1, 2, JR. MICAELA BASTIDAS CDRA 1, AV. HUANACAURE CDRA 6, 7, 8, 9, 10, JR. LOS QUIPUES CDRA 1, AV. OLLANTAYTAMBO CDRA 5, 6, 7, 8, 9, 10, JR. SICUANI CDRA 1, 2, CALLE MANCO II CDRA 1, 2, A.H. HERMANOS AYAR MZ A, A1, A2, A3, A4, A5, B, B1, B2, B3, B4, B5, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4, G, G1, G2, G3, H, J, CALLE AYAR CACHI CDRA 1, CALLE AYAR UCHU CDRA 1, URB. TAHUANTINSUYO CALLE ANTISUYO CDRA 4, 5, CALLE SACSAYHUAMAN CDRA 3, CALLE COLQUEPATA CDRA 3, JR. QUIQUIJANA CDRA 3, AV. BAÑOS DEL INCA CDRA 1, 2, 3, 4, AV. CORICANCHA CDRA 6, 7, A.H. 6 DE MAYO MZ A, AV. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS CDRA 1, 2, 4, 5, JR. QUILLABAMBA CDRA 2, 3, 4, CALLE CUSIHUALPA CDRA 2, CALLE CHULPAS CDRA 1, JR. INCA ROCA CDRA 7, 8, 9, 10, CALLE MASCAYPACHA CDRA 2, CALLE NAZCA CDRA 1, CALLE RIO URUBAMBA CDRA 1, CALLE VILCASHUAMAN CDRA 1, 2, AV. HERMANOS AYAR CDRA 2, 3, ASOC. POB. DEL A.H. DOMINGO DE RAMOS MZ A, B, B1, C, C1, D, D1, D PRIMA 8, E, E2, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, K, K1, K5, L, L1, L5, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOC. POB. EL ENCANTO O A.H. RUMIÑAWI MZ A, B, C, D, E, F, A.H. LEONCIO PRADO O ROCAS DE CRISTO MZ A, B, C, D, E, A15, B15, E15, F15, J15, K15, L15, A.H. JESUS DE NAZARETH MZ A, A PRIMA B, B PRIMA, B2, C, C PRIMA, D, D PRIMA D2, E, E PRIMA E1, F, F PRIMA, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, W, X, Y, Z, A.H. 27 DE MARZO O 5 DE ABRIL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, L, A.H. CARMEN ALTO MZ A14, B14, C14, D14, JR. LAS ÑUSTAS CDRA 9, JR. LOS QUIPUS CDRA 1, JR. HANAN CUSCO CDRA 9, ASOC. POB. NUEVA AMPLIACION CARMEN ALTO MZ A, B, C, D, A.H. VALLE YOUNG CALLE PORTADA DEL SOL CDRA 1,2, CALLE CALCUCHIMAC CDRA 1, 2, JR. HUAROCONDO CDRA 6, CALLE QUISQUIS CDRA 1, 2, CALLE HERMANOS AYAR CDRA O, 1, MZ A, B, B1, B13, C, C PRIMA, C13, D13, D, G PRIMA, H, J, L, L PRIMA, P6, Q7, JR. VARA DE ORO CDRA 1, CALLE SINCHI CDRA 1, 2, A.H. VALLE CRUZ DE MAYO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, O PRIMA, P, P PRIMA, Q, A. H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS MZ A6, B6, C6, Q6, X6, A16, B16, C16, D16, JR. ATUNCAYA CDRA 1, CALLE HUAYTA CDRA 0, 1, URB. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MZ A, B, C, D, D22, D23, D24, E, F, G, H, A.H. 12 DE FEBRERO MZ A17, A18, A19, A21, A22, A23, B17, C, C17, C18, D, D18, D19, D20, D23, E, F, G, G32, H, I, J, K, M, N, O, P.

CARABAYLLO 09:30 – 18:30

ASOC. POB. EL BOSQUE MZ H.

Sábados 11 de septiembre

CERCADO DE LIMA 08:30 – 18:00

UNIDAD VECINAL N° 03 BLOCK DEL 48 AL 68.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 09:45

URB. SAN GERMÁN AV. AUGUSTO AGUIRRE CDRA 31, 32, AV. AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA 31, CALLE ALAYZA Y PAZ SOLDAN CDRA 1, 2, CALLE APARICIO GOMEZ SANCHEZ CDRA 1, 2, CALLE ARENAS LOAYZA CDRA 1, AV. JOSE GRANDA CDRA 33, AV. IGNACIO PRADO CDRA 30, 31, 32, AV. PACASMAYO CDRA 31, CALLE OSCAR BARRENECHEA CDRA 2, AV, CLEMENTE BAYLE CDRA 31, 32, CALLE CLEMENTE PALMA CDRA 2, CALLE CARLOS ARENAS CDRA 1, 2, CALLE ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, CALLE IDELFONSO BALLON CDRA 1, CALLE JUAN LUIS HAGUE CDRA 31, 32, 33, CALLE ESCOMEL CDRA 31, CALLE FRANCISCO ARIAS CDRA 2, AV. ENCINAS CDRA 32, JR. NAVARRO DEL AGUILA CDRA 2, JR. GERMAN APARICIA CDRA 1, 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 14:15 – 14:30

URB. SAN GERMÁN AV. AUGUSTO AGUIRRE CDRA 31, 32, AV. AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA 31, CALLE ALAYZA Y PAZ SOLDAN CDRA 1, 2, CALLE APARICIO GOMEZ SANCHEZ CDRA 1, 2, CALLE ARENAS LOAYZA CDRA 1, AV. JOSE GRANDA CDRA 33, AV. IGNACIO PRADO CDRA 30, 31, 32, AV. PACASMAYO CDRA 31, CALLE OSCAR BARRENECHEA CDRA 2, AV, CLEMENTE BAYLE CDRA 31, 32, CALLE CLEMENTE PALMA CDRA 2, CALLE CARLOS ARENAS CDRA 1, 2, CALLE ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, CALLE IDELFONSO BALLON CDRA 1, CALLE JUAN LUIS HAGUE CDRA 31, 32, 33, CALLE ESCOMEL CDRA 31, CALLE FRANCISCO ARIAS CDRA 2, AV. ENCINAS CDRA 32, JR. NAVARRO DEL AGUILA CDRA 2, JR. GERMAN APARICIA CDRA 1, 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 17:00

ASOC. VIRGEN DEL CARMEN MZ A, B, ASOC. SAN REMO MZ D, E, F, G, H, I, J, K, L.

CALLAO 09:00 – 17:00

AV. ELMER FAUCETT CDRA 20, 28, 29, AV FAUCETT CON AV. EL OLIVAR, AV ELMER FAUCETT 2864, AV ELMER FAUCETT S/N (MARINA DE GUERRA DEL PERU).

Domingo 12 de septiembre

CALLAO 10:00 – 17:00

AV. NESTOR GAMBETTA PAPELERA PARACAS.