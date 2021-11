Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 11 de noviembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 14 de noviembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 11 de noviembre

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

URB PRO 5TO SECTOR 1ERA ETAPA MZ BB5, CC5, DD5, EE5, URB PRO 2DA ETAPA MZ W5, X5, Y5, AV CANTA CALLAO CDRA 5, 6, CA CARIDAD CDRA 5, 6, 7, CA LA FRANQUEZA CDRA 81, CA EL PATRIOTISMO CDRA 5, FIDELIDAD CDRA 81, LA JUSTICIA CDRA 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

URB LOTIZACIÓN DE CAMPOY MZ C, LL, O7, ASOC LOS EUCALIPTOS MZ A, B, C, LL, URB CAMPOY MZ B, LL, COOP. LOS EUCALIPTOS DE CAMPOY MZ A, B, C, LL, FUNDO CAMPOY 1ERA ETAPA MZ O7 LT 18, A.H CERRO LOS ÁNGELES DE CAMPOY MZ C, C2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

ASOC. LA PUNTA DE HUANCAYO CAMPOY MZ A, B, ASOC. SAN ROQUE DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. HUANCAYO CAMPOY MZ D, E, F, ASOC. LOS COMPRADORES DE CAMPOY MZ H, I, I1, J, M, N, Ñ, O, O1, Q1, T, T1, T5, CALLE 19 CDRA 1, JR. OROPESA CDRA 2, ASOC. LOS PINOS MZ S, ASOC. EL VALLE MZ H, I, J, K, L, M, ASOC. VIV. SAN PEDRO DE CAMPOY MZ T2.

COMAS 11:00 – 17:00

AV TAMBO RIO LT 3, 3A, 3C, 5, 6, 7, 15A, 17, 20, ASOC PROP CÉSAR VALLEJO MZ A, B.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ALGARROBOS CDRA 1, 2, 3, AV MARCO POLO CDRA 14, AV FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CDRA 1, 2, 3, LOS CANELOS CDRA 1, 2, CA LOS JACINTOS CDRA 14, CA LOS JUNCOS CDRA 12, JR LOS TAMARINDOS CDRA 1.

HUAURA 08:00 – 15:00

CC.PP. SANTA ISABEL, SECTOR INGRESO A PESQUERA HAYDUCK, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

Viernes 12 de noviembre

JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30

JR. JERONIMO DE ALIAGA CUADRA 3

JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30

ARNALDO MARQUÉZ CDRA 22, 23, ALMAGRO CDRA 2, 3, AV SAN FELIPE CDRA 1, 2, AV BRASIL CDRA 23, AV EUGENIO GARZÓN CDRA 22, AV GENERAL GARZON CDRA 22, AV RIO DE JANEIRO CDRA 2, 3, GARZON Y RIO DE JANEIRO PS1, PS2, PS3, PSJE COCHABAMBA CDRA 3, PSJE SANTIAGO CDRA 22, 23, PRLG QUITO CDRA 23.

COMAS 09:00 – 17:00

A.H ROSA DE AMÉRICA ZM L2, J, AV METROPOLITANA CDRA 6, 9, 10, 11, AV MÉXICO CDRA 6, AV UNIVERSITARIA CDRA 2, 53, CA RÍO CAPLINA CDRA 1, CA RÍO CHIRA CDRA 2, 3, CA RÍO ENE CDRA 1, CA RÍO MAJES CDRA 1, CA RÍO MORÓN CDRA 1, CA RÍO PACHITEA CDRA 1, 2, CA RÍO PASTAZA CDRA 1, 2, CA RÍO TAMBO CDRA 1, STA ISOLINA CA 1, 1B, 2B, 4B, 5B, 6B, 7B, URB SANTA ISOLINA MZ A, B, D, E, F, H, I, K, J, L2, N, O, RÍO PERENE CDRA 1.

COMAS 09:00 – 18:00

AV A Y CALLE 02 EDIF 02, CA 02 203-205 VILLA JACARANDA EDIF 01.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 7, SANTA CARMELA CDRA 1, 2, SANTA CAROLINA CDRA 2, 3, 4, 5, SANTA MARÍA CDRA 1, MARIA ANTONIETA CDRA 1, 2, 3, CA SANTA AIDA CDRA 2, SANTA CARLA CDRA 1, 2, CA SANTA CARMELA CDRA 1, 2, 3, SANTA VERONICA CDRA 2, A.H. SANTA VIRGINIA MZ A, B, SANTA CLOTILDE CDRA 1, SANTA SOLEDAD CDRA 1.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

ASOC VIV EL REMANSO DE NARANJAL MZ A, B, C, ASOC ALAMO DE NARANJAL ETP 1 MZ A, B, PROVIV LA CAPULLANA MZ A, B, B3, C, D, URB ALEJANDRA MZ A, B, ASOC EL ALAMO II MZ A, B, C, D, E, PROVIV RESIDENCIAL NARANJAL MZ A, B, URB CALIFORNIA MZ A, B, C, PROVIV LAS VIÑAS DE NARANJAL 5TA ETAPA MZ A, B, B5, C, D, E, E5 , PROVIV NUEVA ESPERANZA MZ A, B, C, ASOC VILLA MERLÍN MZ A, B, PROG VISTA HERMOSA DE CHUIQUITANTA 2 ETAPA MZ A, B, C, PROVIV PAULINA DE NARANJAL MZ A LT 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, ASOC PRO VIV VILLA MERLÍN EX FUNDO CHUIQUITANTA MZ A LT 4, URB LOS CASTAÑOS MZ A, B, URB REAL MADRID II MZ A, B, C, ASOC VIV LOS ALÁMOS DEL NORTE MZ A, B.

Sábado 13 de noviembre

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

URB SANTA MARÍA ETP 9 MZ C1, C2, C4, C5, C6.

HUAURA 09:30 –15:30

CC.PP. PRIMAVERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

HUARAL 09:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO ED SUMBILCA.

Domingo 14 de noviembre

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

URB. LAS PALMERAS AV. LAS PALMERAS CDRA 38, AV. MANUEL GONZÁLES PRADA CDRA 8, AV. CARLO IZAGUIRRE CDRA 7, 8, 9, AV. ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 8, CALLE ABUTILLÓN CDRA 38, CALLE LA HIEDRA CDRA 7, CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 7, 8, URB. EL MERCURIO CALLE CARAZ CDRA 8, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRA 7.