Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 15 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 20 de febrero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 15 de febrero

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC. LOS GRAMADALES AV. BUENOS AIRES CDRA 7, 8, 9, 10, 11, MZ A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, S1, T, V, W, X, Y, Z, Z1, CALLE ANCASH CDRA 1, MZ R, PASAJE LOS CIPRECES CDRA 9, CALLE LAS MARGARITAS CDRA 9, CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA CALLE LOS CLAVELES CDRA 9, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 3, AV. BUENOS AIRES CDRA 5, 6, ASOC. ALAMOS DE COPACABANA MZ B, C, D, E, PROG. VIV. BELLO HORIZONTE MZ C, D, URB. PORTALES DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, A.H. CAMINO REAL MZ A, B, C, D, D1, E, H, K, L, ASOC, LA CAMPIÑA MZ X, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 7, 8, AV. SAN MARTIN CDRA 7, 8, ASOC. PASAJE SAN MIGUEL MZ A, C, ASOC. EL PORVENIR MZ S, ASOC. LAS FLORES DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. SANTA FE DE COPACABANA MZ A, C, D, ASOC. ALAMEDA DE COPACABANA MZ A, B, C, ASOC. ALAMOS DE COPACABANA MZ A, F, ASOC. NUEVO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, ASOC. LAS VIOLETAS DE COPACABANA MZ B, C, ASOC. TACNA LOS GRAMADALES MZ A, AA, B, B1, B4, C, C1, D, E, E1, I, J, J1, K, L, M, M1, R, R1, ASOC. BRISAS DE COPACABANA MZ A, B, C, D, ASOC. JESUS EL CRISTO MZ A, B, ASOC. EL PROGRESO MZ A, B, ASOC. RAUL CHUN MZ A, B, C, E, F, G, H, ASOC. SOL DE COPACABANA MZ A, A1, B, B1, C, C1, ASOC. AVITUNI MZ A, B, C, D, E, A.H. 1° DE MAYO MZ A, A1, B, C, C1, D, E, F2, G, I, I1, J, K, L, M, M1, M2, M3, M4, CENTRO POBLADO RURAL LAS HIGUERAS MZ A, B, C, A.H. HERMOSO HUASCARÁN MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC. FUNDO LAS FLORES MZ A, B, C, D, ASOC. BELLAVISTA MZ M, M1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

ANEXO 22 JICAMARCA AV. CUSCO MZ BU, DC, AV. EL SOL MZ B4, BL, BV, BW, AV. HUASCAR MZ B BK, BL, BU, BV, BW2, AV. YAHUAR HUACA MZ BL, BM, BV, BW.

PUEBLO LIBRE 09:30 – 10:30

URB. COLMENARES AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRA 5, 6, 10, AV. MANUEL VIVANCO CDRA 1, 6, 9, CALLE SANTA LUCÍA CDRA 4, PASAJE ROSA TOLEDO CDRA 2, 3, 5.

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

URB. VILLASOL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 58, MZ Q, S, T, AV. LAS PALMERAS CDRA 56, 57, MZ A, N, N1, U, Z, CALLE ANTONIO MORENO DE CÁCERES CDRA 1, 2, MZ A, A1, B, B1, I, V, W, Y, CALLE ASCENCIO B. RIVERA CDRA 1, 2, MZ A, B, B1, D, D1, Z,Z, CALLE CIPRIANO RUIZ CDRA 1, 5, MZ 20 B, B1, C, C1, R, V, CALLE SATO CDRA 1, 2, CALLE TOMÁS OLAYA CDRA 2, MZ 8, A1, Z, CALLE VITALINO BECERRA CDRA 1, 2, MZ A, A1, V, Y, Z, JR. ABEL ZELA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ Ñ, S, T, U, JR. ARMANDO BLONDEL CDRA 1, 2, 3, MZ B, N, N1, Q, V, W, XC, Y, JR. EMILIO DE LOS RIOS CDRA 57, MZ N1, W, X, CALLE ESTEBAN GILES CDRA 1, MZ Q, R, S, URB. PARQUES DE VILLASOL AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRA 44, 45, 49, 59, 60, 61, 62, MZ 25, 26,28A, B, CALLE RAMIRO PRIALE MZ A, C, D1, JR. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE CDRA 1, 2, MZ C, C1.

SAN MIGUEL 09:30 – 15:30

AV. BERTOLOTTO CDRA 3, JR. SIMÓN BOLIVAR CDRA 1.

JESUS MARÍA 11:00 – 12:00

URB. SAN FELIPE AV. JUAN DE ALIAGA CDRA 5, AV. PERSHING CDRA 4, 5, CALLE FRANCISCO GRAÑA CDRA 4, JR. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA 2, 3.

MAGDALENA 13:00 – 14:00

AVENIDA ALBERTO DEL CAMPO 417, 421, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

MAGDALENA 15:00 – 16:00

URBANIZACIÓN SAN FELIPE AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 757.

Miércoles 16 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

SAN ANTONIO DE JICAMARCA ANEXO 22 CALLE PERU MZ EB, EC, ED, EE, EF, CALLE UCAYALI MZ ED, EE, EG, JR. LIBERTAD MZ EB, EC, EE.

MAGDALENA 09:00 – 16:00

CALLE RODOLFO RUTTE CDRA 2, 3, 9, PARQUE FRANCISCO GRAÑA CDRA 2, 3.

MAGDALENA 09:30 – 10:30

AV. PEREZ ARANIBAR CDRA 11, 12, CALLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRA 9.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 14:00

ASOC. LOS PORTALES MZ A, A1, B, B1, C, K, PROG. VIV. LOS JAZMINES MZ A, B, C, ASOC. SAN AGUSTÍN MZ B, C, I.

MAGDALENA 10:30 – 11:30

URB. SANTA EULALIA CALLE AUTISHA CDRA 1, CALLE JOSÉ M. MEDINA CDRA 1, CALLE MARCAPOMACOCHA CDRA 1, CALLE MOYOPAMPA CDRA 1, CALLE UMACHIRI CDRA 1, CALLE AYACUCHO CDRA 1, 8, 9, JR. CUSCO CDRA 7, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 9, 10, 11, JR. JUNÍN CDRA 2, 3, 6, 7, 8, JR. MAMA RUNTER CDRA 1, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA 8, 9, 10, JR. YUNGAY CDRA 8, 9, PASAJE PRIVADO CDRA 6, 7, 8.

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

CONJUNTO HABITACIONAL JULIO C. TELLO ALAMEDA JULIO C. TELLO CDRA 1, 2, 4, 5, 6, 7, AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 5, 7, 8, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 6 BLOCK A, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 6, 7, PASAJE PRIVADO CDRA 6, PASAJE TORIBIO MEJÍA CDRA 1, 2, 3, PROLONGACIÓN CUSCO CDRA 4, 5, 6, 7.

SAN MIGUEL 15:00 – 16:00

CONJUNTO HABITACIONAL JULIO C. TELLO ALAMEDA JULIO C. TELLO CDRA 1, 2, AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 2, 4, 5, 6, AV. LIMA CDRA 1, PASAJE DANIEL A. CARRIÓN CDRA 2, 4, PASAJE TORIBIO MEJIA CDRA 4, 5, 6, PLAZA MOXEQUE CDRA 6.

CANTA 09:00 – 13:00

HUAROS AV. EL CAMPESINO LT. 02, CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, FRENTE A LA PLAZA CULLHUAY, CAMINO CASTILLA, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ E, JR. JAYAN CDRA 2, MZ D, E, F, G, JR. JOSÉ GALVEZ, CDRA 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, JR. HUAROS CDRA 1, 3, 4, 5, MZ N, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, K, H, JR. SANGRAR CDRA 1, 6, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. BOLÍVAR CDRA 1, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASJE 2 DE MAYO SIN NÚMERO, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3, MZ J, K, P, S.

BARRANCA 08:00 A 10:00

AV. CHORRILLOS CUADRA 2 A 4 HASTA N°468

BARRANCA 11:00 A 13:00

AV. 09 DE DICIEMBRE CUADRAS 1,2,3 LADO PAR

BARRANCA 14:30 A 16:30

CALLE SAN MARTÍN, CALLE EDUARDO SOTO 1RA CUADRA, CALLE M. AREVALO, CALLE BOLÍVAR, CALLE SAN JERÓNIMO

Jueves 17 de febrero

CERCADO DE LIMA 08:30 – 15:00

JR. AZANGARO CDRA 3, 4, JR. MIROQUESADA CDRA 3, 4, JR. UCAYALI CDRA 2, 3, 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. NUEVO PARAÍSO MZ A, B, C, C3, D, F, G, I, J, M, N, AGRUPACIÓN VILLA LA FLORIDA MZ A, B, C, D, E, C, G, I, J, K, L, N.

SAN MIGUEL 09:30 – 10:30

URB. PABLO VI JR. AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA 1, 8, MZ H, CALLE CAMPANILLAS CDRA 1, 6, MZ D, E, CALLE CAUCHOS CDRA 1, 8, MZ C, CALLE CHIRAS CDRA 1, MZ A, B, CALLE CUCARDAS CDRA 1, MZ A, JR. INDEPENDENCIA CDRA 5, MZ V, H, PROLONGACIÓN CUSCO CDRA 7, 8, URB. PANDO CALLE HERMELINDA CARRERA CDRA 1, MZ A, B, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 5, 6, 7, CALLE SANTA ANA CDRA 6, 8, MZ A, CALLE TORIBIO MEJÍA CDRA 6.

SAN MIGUEL 11:00 – 12:00

CONJUNTO HABITACIONAL JULIO C. TELLO ALAMEDA JULIO C. TELLO CDRA 1, 3, 5, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 2, 4, 5, AV. LIMA CDRA 2, 5, 6, 7, CALLE ALFONSO UGARTE CDRA 3, 4, CALLE MADRILEÑA CDRA 1, 4, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 4, PASAJE DANIEL A. CARRIÓN CDRA 1, 2, 3, 5, PASAJE MACARENA CDRA 1, PASAJE MIGUEL GRAU CDRA 1, 5, PASAJE TORIBIO MEJÍA CDRA 1.

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

URB. PANDO AV. LIMA CDRA 4, 7, 8, 9, AV. TACNA CDRA 3, 6, 7, 8, CALLE ALFONSO UGARTE CDRA 2, 3, 4, CALLE ARICA CDRA 7, CALLE LA MAR CDRA 4, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRA 3, 4, 5, 7, 8.

SAN ISIDRO 15:00 – 16:00

URB. SANTA MÓNICA AV. JUAN PEZET CDRA 14, 15, 16, URB. ORRANTIA DEL MAR JR. AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 1, 2, 3, 5, 7, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 7, 8, CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA CDRA 1, 4, 5, CALLE JUAN DELLEPIANE CDRA 1, 2, 3, 4, CALL DIONISIO DE ANCHORENA CDRA 2, 7, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6, CALLE SANTIAAGO ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 2.

Viernes 18 de febrero

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

URB. PANDO AV. UNIVERSITARIA MZ C3, CALLE LOS TULIPANES MZ A.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

COOPERATIVA SAN JUAN SALINAS MZ A, B, C, D, ASOC. SANTA ISABEL MZ A, B, COOPERATIVA VIRGEN DE FÁTIMA MZ A, W.

SAN ISIDRO 09:30 – 10:30

AV. ALBERTO DEL CAMPO CDRA 1, 2, AV. MIROQUESADA CDRA 11, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 4, 5, CALLE VALLE RIESTRA CDRA 1, 2, 3, CALLE GONZALES LA ROSA CDRA 1, 2, 4, CALLE JOSE GRANDA CDRA 1, 2, 5, CALLE JUAN DELLEPIANE CDRA 1, CALLE DIONISIO ANCHORENA CDRA 0, 1, 2, CALLE LOS MANZANOS CDRA 2, 3, CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE CDRA 1, CALLE ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

URB. CANTO GRANDE CALLE BAMBUES CDRA 8, MZ M.

SAN ISIDRO 11:00 – 12:00

URB. COUNTRY CLUB CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 1, 3, 19.

JESUS MARÍA 13:00 – 14:00

AV. DE LA POLICIA CDRA 1, 4, 5, 6, CALLE ESTADOS UNIDOS CDRA 9, CALLE SANTO DOMINGO CDRA 1, JR. CARACAS CDRA 1, 4, 24, 25, JR. DIEGO DE ALMARGRO CDRA 1, PASAJE CARIBE CDRA 1, PASAJE HAITÍ CDRA 1, PASAJE MARACAIBO CDRA 1, PASAJE PAEZ CDRA 1, PASAJE PATRICIOS CDRA 1, PASAJE PUERTO RICO CDRA 1, 4.

JESÚS MARÍA 15:00 – 16:00

AV. SAN FELIPE CON CALLE NICARAGUA.

BARRANCA 11:00 A 13:00

CALLE SAENZ PEÑA CUADRA 1 LADO IMPAR, CALLE LAURIAMA CUADRAS 1,2, LADOR PAR

BARRANCA 14:00 A 18:30

AV. CASTILLA CUADRA 1 DESDE EL N°193, CUADRA 2, 3 Y 4 HASTA EL N° 438; JR. PROGRESO CUADRA 1 HASTA N° 123; JR. VILELA CUADRA 1

Sábado 19 de febrero

MAGDALENA 09:00 – 10:00

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

COMAS 09:00 – 15:00

FUNDO CHACRA CERRO PASAJE 1 MZ B, D, M.

MAGDALENA 11:00 – 12:00

URB. SAN FELIPE AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 9, CALLE FRANCISCO GRAÑA CDRA 9, JR. TOMAS RAMSEY CDRA 9.

MAGDALENA 13:00 – 14:00

AV. JAVIER PRADO OESTE CON CALLE FLORA TRISTÁN.

MAGDALENA 15:00 – 16:00

URB. ORRANTIA DEL MAR AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 9, 24, 25, CALLE ROCCA DE VERGALLO CDRA 2, 3, 9, JR. TOMÁS RANSEY CDRA 10.

Domingo 29 de febrero

CALLAO 09:00 – 16:00

AV. NÉSTOR GAMBETA KM. 14.1

NÉSTOR GAMBETTA CARRETERA VENTANILLA KM 8.5

NÉSTOR GAMBETTA KM.14.5