Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 2 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 4 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 2 de julio

LOS OLIVOS 08:30 – 17:30

AV SANTA ELVIRA CDRA 63, MERCADO SANTA LUISA 2DA. ETAP.STA.LUI, MZ. 2-O LT.1 AV. CENTRAL Y AV.STA. ELVIRA, PARC.H.PRO 3ER SECT MZ. E, STA LUISA 2ET MZ. 2- O, URB. SAN ELIAS MZ C, E.

EL AGUSTINO 09:00 – 17:30

AA.HH. MARGINAL PRO MZ E, ANTONIO BAZO CDRA 1, BARR. SANTOYO MZ 41, CHIQUIAN CDRA 25, 26, 27, ESPERANZA OSORES CDRA 2, 3, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO ETP II MZ B1, PROG.VIV. EL AGUSTINO 3 ETP MZ B, C, D, E, F, J, O, PSJ BELEN CDRA 12, 13, PSJE. CHAVIÑA CDRA 11.

EL RÍMAC 09:00 – 17:30

AV DE LOS PROCERES CDRA 1, 2, AV FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, AV MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA 1, JAIME TOMAS VIDAL CDRA 1, JR VIRU CDRA 6, JR GENERAL GAMARRA CDRA 2, MCAL GAMARRA CDRA 1, PASAJE EL AGUILA CDRA 1, SERVULO GUTIERREZ CDRA 1, TOTORITA CDRA 1, VILLACAMPA CDRA 1, 2, YANEZ CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. DE PROP. DE VIV. LOS NARANJOS MZ A, ASOC. DE VIV. VIÑAS DEL OLIVAR DE PUENTE PIEDRA MZ A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIRGEN DEL CARMEN HUAC MZ B, ASOC. VIV LAS FLORES ETP 4 MZ A, B, ASOC. VIV. LAS FLORES MZ A, B, FUNDO SAN PEDRO URB VILLA CAJAMARCA, LAS FLORES DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, M. - L. PARCELAS 10257 Y 10253 PREDIO RUSTICO TAMBO INGA, PROG.VIV.CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, PROVIV RESI CHAVIN DE HUANTAR ETP 4 MZ A, B, C, URB. CHAVIN DE HUANTAR II MZ A, FUNDO SAN JUAN BAUTISTA LT7 C, OTROS PANAMERICANA NORTE KM 29.5.

VENTANILLA 08:00 – 17:00

A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. HIJOS DE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE AMP MZ A2.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

LOS CIPRECES MZ I LT 36 LOT.CHILLON, MZ I LT 36 CALL CIPRESES PARC SEM RUSTICA, LOS CIPRESES S/N MZ I LT 36A LOTIZACION CHILL,

Sábado 3 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

A.H. HUANTA III MZ CM CIRUELO CDRA 4, 5, 6M, LOS DURAZNOS CDRA 5, 6, OTROS PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE MZ F, J, URB CANTO GRANDE ETP I MZ C, F, OTROS OTE N.º 20, MZ J - PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE, AV LOS CIRUELOS 535 M J - L 9ª, AV. LOS CIRUELOS 571 MZ J LT 8 URB CANTO, JR LOS CIRUELOS 548 MZ F LT 29, JIRON LOS DURAZNOS 551 A.H. HUANTA III, JR LOS DURAZNOS 540.

LIMA CERCADO 09:00 – 17:00

ARGENTINA CDRA 58, 59, 60, 61, ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

REVOLUCION MZ. I

Domingo 4 de julio

BELLAVISTA 09:00 – 18:00

AV OSCAR R. BENAVIDES CDRA 27, 28, AV COLONIAL CDRA 27, 28, CA CESAR MIRO CDRA 1, CA NICOMEDES STA CRUZ CDRA 1, 2, CALLE H ESQ CALLE 17, CA JULIA S. DE CARRILLO M B2 - L 1, UNID INMB 2, JOSE PARODI CDRA 3, 4, SMITH DE CARRILLO CDRA 1, TABOADITA - BARR. BELLAVISTA MZ A2, B2, C2, S, S1, URB. LA TABOADITA MZ. A2, B2, C2, R, R1, S1, URB. LOS PILARES ADUANEROS MZ O1, P1, URB. LOS PILARES AZULES MZ P1, URB. LOS PILARES MZ L1, O1, P1, URB. STELLA MARIS 2DA ETAPA MZ A2, B2, URB. STELLA MARIS MZ A2, B2.