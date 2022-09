¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 2 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 4 de septiembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 2 de septiembre

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 18:00

A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A1, B, B1, C, C1, U, V, A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MZS. F, F1, I, I1, COOP. RES. LA UNIÓN MZS. C, D, E, E1, F, G, H, I, I1, J, L, P, COOP. SIMA MZS. 0, A, A1, AI, B, C, D, E, F, F3, G, L, M, URB. SAN AMADEO DE GARAGAY MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, N, Ñ, O, P, S, URB. EL ROSARIO MZS. F1, H, H1, L, P, URB. SAN GERMÁN MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, J, K, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, URB. TOMÁS VALLE MZ. L, JR. ALFONSO BERNAL CDRAS. 4, 10, 11, JR. BASILIO RAMÍREZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 4, 7, JR. BASILIO CDRAS. S/N, 3, 4, JR. BENJAMÍN QUIROGA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, JR. CARLOS CDRAS. 5, 8, 9, JR. CONSTANTINO CÁCERES BEJAR CDRAS. 2, 4, JR. E. TENORIO GADEA CDRA. 2, JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMÁN CDRAS. 5, 6, 8, 9, J. ELOY REÁTEGUI CDRAS. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, JR. EUSEBIO GÁLVEZ CDRAS. 3, 4, JR. FELIPE COHAILA CDRAS. 4, 7, 8, 9, JR. FERMÍN SANTANA AGUIRRE CDRAS. 1, 2, 3, 7, 8, JR. GUILLERMO ZÚÑIGA CDRAS. 8, 9, JR. JESÚS VERA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, JR. JULIÁN ALARCÓN CDRA. 7, JR. JULIO DELGADO NEYRA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JULIO MINI RIVAS CDRAS. 2, JR. MANUEL MATTOS BONIFAZ CDRAS. 3, 4, 5, JR. MELCHOR CUMPA CDRAS. 8, 9, JR. ROGELIO SALDAÑA CDRAS. 2, 7, 8, 73, JR. SAN AMADEO CDRAS. 4, 11, 12, AV. GERMÁN AGUIRRE CDRAS. S/N, 3, 4, 7, 8, AV. JUVENAL VILLAVERDE CDRAS. 2, 3, 4, 7, AV. TOMÁS VALLE CDRA. 10, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 2, 9, CALLE ARCO IRIS CDRA. 9, CALLE CALIFORNIA CDRAS. 8, 9, CALLE CARLOS CABRERA C/ CALLE LUIS VELÁSQUEZ, CALLE LUIS VELÁSQUEZ CDRA. 2, CALLE LA UNIÓN CDRA. 1, CALLE LAS VEGAS CDRA. 9, CALLE S/N CDRAS. 3, 7, 8, PASAJE LOS ETÉN CDRA. 6, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA CDRA. 8

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 17:30

AGRUP. FAM. NUEVO AMANECER II MZ. A4, A.H. CANGALLO MZ. B, A.H. INTEGRACIÓN NUEVO PERÚ VIRGEN DEL ROSARIO MZ. B, A.H. LAS PRADERAS DE JICAMARCA MZ. X, ASOC. AMP. ANEXO 22 JICAMARCA MZS. A, A1, A2, E, E1, E2, F, X, XA, ASOC. ANEXO 22 JICAMARCA MZS. A, B, E, F, O, X, ASOC. LAS TERRAZAS MZ. A1, PSJE. PRIVADO CDRA. 2

JESÚS MARÍA 09:00 – 18:00

AVENIDA BRASIL CDRS 1, 2, AVENIDA DE LA MARINA CDRS 2, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CRDS 1, 2, CALLES MORALES ALPACA, CALLE ODRIOZOLA, CALLE SAN JOSE, JIRON JOSE SANTIAGO WAGNER, PARQUE LOS PROCERES.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 13:30

AGRUP. FAM. CIUDAD LUZ MZS. A, B, C, D, E, F, H, A.H. HUÁSCAR MZS. 142, 144, 145, 146, A.H. MARGINAL UPIS HUÁSCAR MZS. 144, A, B, C, D, E, F, A.H. MICAELA BASTIDAS MZS. 1, A, B, C, D, F, G, H, I, J, A.H. NUEVA ALIANZA MZS. 145, 146, 163

COMAS 10:00 – 16:00

AVENIDA FUNDO CHACRA CERRO MZ L, LOTE 12, 13, 14

CARABAYLLO 10:00 – 12:00

CALLE LAS PALMERAS MZ A, CALLE LOS ALGARROBOS MZ A, CALLE LOS CIRUELOS MZ A, CALLE S/N

HUARAL 09:30 – 17:30

COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.

Sábado 3 de septiembre

PUENTE PIEDRA 08:00 – 17:30

A.H. LAS HORTALIZAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, C, ASOC. 13 DE MAYO MZS. A, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, Z, ASOC. VILLA LAS FLORES DEL NORTE MZ. E, ASOC. VILLA MARGARITA DE PUENTE PIEDRA MZS. B, C, D, E, F, L, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 20, CALLE C CDRA. 2

CALLAO 08:30 – 18:30

AVENIDA CORONEL NESTOR GAMBETA CDRS 3, 4, 5, CALLE DOMINGO CICCIRELLO MZ A, B, CALE GUILLERNO RONADL MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO MZ B, C,

INDEPENDENCIA 09:30 – 15:30

URB. PRO MZS. G, G5, N, N5, P, S, S5, SS, SS5, TT5, U5, UU, UU5, V, V5, VV, VV5, VVC5, W5, WW, WW5, URB. PRO SECTOR K MZ. TT5, AV. LA CORDIALIDAD CDRAS. 8, 79, 80, CALLE LA CORTESÍA CDRAS. 6, 7, CALLE PERSEVERANCIA CDRA. 6, CALLE SOLIDARIDAD CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. EL HEROÍSMO CDRAS. 6, 76, 79, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 7, 8, JR. LA PRUDENCIA CDRAS. 79, 80

VENTANILLA 09:30 – 17:30

EL MIRADOR DE NUEVO PACHACUTEC MZS. A1, F1, AGRUP. PROD. Y POS. AV. COSTANERA MZS. A1, F1.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

AVENIDA 3 DE OCTUBRE MZ A, D, AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A, B, D, G, CALLE 1 MZ A, CALLE 2 MZ B, C, D, CALLE 3 MZ, D, E, CALLE 4, CALLE 5, CALLE A MZ A, C, CALLE AYACUCHO MZ C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE H, CALLE GARDENIAS MZ C, D, E, JIRON SANCHEZ CERRO MZ G, H, I.

Domingo 4 de septiembre

LIMA 09:00 – 19:00

CASTRO RONCEROS JTO. AL 765 (SE.1868)