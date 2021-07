Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 23 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión de servicio que se prolongará hasta el domingo, 25 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 23 de julio

JESÚS MARÍA 09:00 – 17:00

HUIRACOCHA CDRA 23, AV. SALAVERRY CDRA 20, 21, JR. HONDURAS CDRA 1, JR. DANIEL OLAECHEA CDRA 1, 2, CALLE SANCHEZ CERRO CDRA 21, CALLE INCA RIPAC CDRA 3.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30

URB. LOS ALAMOS MZ A, B, C, D, E, F, MZ Z1 LT 3-A A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, URB. LAS VEGAS MZ A, B, ASOC. PROP. CASA HUERTA COPACABANA MZ A, ASOC. LA VICTORIA DE COPACABANA MZ B, ASOC. VIV. CHAVIN DE HUANTAR MZ B

HUARAL 13:00 A 17:30

Camino A Huando, Av. Huando, Alameda Huando, Lotiz. Las Delicias, Av. Huando Ex. Cooperativa, Sct. Milagro Bajo Huando, Ca. Los Tulipanes, Hab. Urb. El Portal De Huando, Av. Milagro Bajo; ubicados en el distrito de Huaral.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin; ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 24 de julio

MAGDALENA 09:00 – 15:00

CASTILLA CDRA 1, 2, 3, 4, 6, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 4, 5, 6, MZ 25-B, JR. ECHENIQUE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. SALAVERRY CDRA 5, 6, CALLE CLEMENTE MARCKAN CDRA 5, 6, JR. COMANDANTE ESPINAR CDRA 5, 6, MALECON CASTAGNOLA CDRA 5, 6, JR. LOPEZ DE SOLIS CDRA 5, 6, PJE. PORVENIR, PJE. PROGRESO, JR. GARCIA GERASIMO CDRA 5, 6, JR. DIEGO FERRE CDRA 5, 6, JR. DIEGO DE AGÜERO CDRA 1, 2, 3, 4, JR. YUNGAY CDRA 1, 2, 3, 4, AV. BERTOLOTO CDRA 1, 2, AV. FEDERICO GALLESI CDRA 1, 2, AV. SAN MIGUEL CDRA 1, 2, JR. SAN MARTIN CDRA 1, 2, 4, 5, JR. ARICA CDRA 1, 2.

INDEPENDENCIA 09:00 – 19:00

URB. TUPAC AMARU CALLE HUAMANTANGA CDRA 1, 2, CALLE 14 CDRA 1, CALLE 15 CDRA 1, MZ A, M, N, O, P, CALLE 16 CDRA 1, CALLE 18 CDRA 1, JR. TUNGASUCA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE 11 CDRA 1, MZ A-11, B-10, C-10, D-10, E-10, F-10, G-10, H-10, I-10, K-10, J-10, L-10, M-10, N-10, Ñ-10, R-10, T-10, S-10, U-10, V-10, W-10, Y-10, X-10, P15, R-15, G-11, H-11, I-11, K-11, L-11, M-11, N-11, O11, Q11, R11, S11, AV. CONDORCANQUI CDRA 5, 6, 7, 11, CALLE MARCO CDRA 2, JR. PAMPACANCHA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE 13 CDRA 2, MZ G, JR. PALLCAMARCA CDRA 1, 2, 3, 4, JR. QUIPACOCHA CDRA 2, 3, JR. HUAYTAPAMPA CDRA 1, 4, 6, CALLE 19 CDRA 1, JR. CAJABAMBA CDRA 2, 3, CALLE 24 CDRA 1, JR. ALCA CDRA 2, JR. ARHUA CDRA 1, 2, 3, A.H. HORACIO ZEVALLOS GOMEZ MZ A, B, C, D, L, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, P15, Q15, CALLE 28 CDRA 1, CALLE 29 CDRA 1, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, E, F, A.H. CORAZON DE JESUS MZ A, A1, B, C, D, E, A.H. EL PARAISO DE BELEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A.H. 15 DE NOVIEMBRE MZ A, B, C.

Domingo 25 de julio

CALLAO 08:00 – 18:00

Contralmirante Mora cdra 5

CALLAO 08:00 – 18:00

Av. Nestor Gambeta cdra 9, Jose Carlos Mariategui con autopista a Ventanilla

LOS OLIVOS 09:00 – 18:00

Jr. San Andres cdra 61( Urb. Industrial Molitalia)

LOS OLIVOS 09:00 – 18:00

Av. Universitaria

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. ROSA DE AMERICA MZ J, K, L, AV. ROSA DE AMERICA CDRA 8, 9, 10, AV. GERARDO UNGER CDRA 59, AV. SANTA ROSA CDRA 9, URB. INDUSTRIAL MOLITALIA MZ C, CALLE SAN ANDRES CDRA 60.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 16:30

Leoncio Prado cdra 1