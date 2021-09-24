La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 24 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 26 de septiembre.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
VIERNES 24-09-2021
BREÑA 8:30 – 18:30
JR. AGUARICO CDRA 5, 6, AV. JORGE CHÁVEZ CDRA 3, AV. VENEZUELA CDRA 10, 11, JR. YURUA CDRA 4, 5, JR, YANGAS CDRA 1, CALLE PARIACOTO CDRA 3, 4, 5, JR. CARHUAZ CDRA 5, 6, 7, JR. LORETO CDRA 3, 4, JR. MORONA CDRA 5, 6, JR. YARAVÍ CDRA 3.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00
A.H. NUEVA VIDA ZONA A MZ A, B, C, D, E, F, J, K, M, N, AGRUP. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN MZ A, PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES CERRITO LA LIBERTAD MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZ A1, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, G2, G3,H, H1, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S2, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROYECTO INTEGRAL EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZ A1, B1, D1, E1, F1, G1, M1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, A.H. JUAN PABLO II SECTOR EL ARENAL MZ A2, B1, B2, C2, D2, E2, G2, H1, H2, I1, I2, J1, J2, J4, K1, K4, L1, L2, LL1, LL2, M2, N2, N3, 01, S, U, V, W, X, Y, Z, Y2, A.H. NUEVO MILENIO SECTOR NUEVA VIDA MZ 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, A.H. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZ A, B, B1, B2, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, AGRUP. FAMILIAR CAMPAMENTO DE DIOS MZ K, L, M, N, Ñ, O, P, AGRUP. LAS LOMAS DE NUEVA VIDA MZ A, B, E, A.H. 1° DE SETIEMBRE MZ C, D, E, A.H. CESAR VALLEJO MZ F, G, H, AGRUP. FAM. 9 DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, AGRUP. FAM. SAN FRANCISCO DE ASIS O A.H. CÉSAR VALLEJO O 30 DE AGOSTO MZ A, B, C, D, E, F, G, I, AGRUP. FAM. MI PERU O EL PALOMAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZ 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22C, 22D, 22E, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, A.H. JUAN PABLO II MZ E, F, F1, I2, I3, J, J2, J3, W1, X1, A2, AGRUP. NUEVO MILENIO SECTOR LOS JARDINES MZ A, B, C, D, E, F, PROYECTO NUEVO MILENIO SECTOR SANTA ROSITA MILAGROSA MZ B, C, D, AGRUP. FAM LAS PRADERAS DE SAN VALENTÍN MZ B1, C1, D1, AGRUP. FAM. EL MOLINO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. NUEVA VIDA ZONA B MZ N, N4, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, SECTOR B1 MZ A, B, C, D, E, F, G, SECTOR B2 MZ A1, B1, D1, ASOC. POPULAR VIRGEN DEL CARMEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, L1, W, X, Y, Z, ASOC. FAM. VILLA NUEVO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. 1° DE ABRIL MZ A, A1, C, E, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA MZ A, A1, B, B2, C, D, E, F, AGRUP. FAM APOSTOL SANTIAGO O CORAZON DE JESÚS MZ A, B, C, D, E, A.H. NUEVA VIDA ZONA D MZ 22, 22B, 23, 27, 28, 28A, 30,
CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15
AV. ARGENTINA CDRA 8, 9, JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 8.
CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00
AV. ARGENTINA CDRA 8, 9, JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 8
CERCADO DE LIMA 13:00 – 13:15
AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRA 7, 8, CALLE RODOLFO BELTRÁN CDRA 9, 11, JR. JOSÉ MARÍA RAYGADA CDRA 7, A.H. SARGENTO MAYOR ANDRÉS VIGIL MZ A, B, C, D, E, F, G.
CERCADO DE LIMA 15:45 – 16:00
AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRA 7, 8, CALLE RODOLFO BELTRÁN CDRA 9, 11, JR. JOSÉ MARÍA RAYGADA CDRA 7, A.H. SARGENTO MAYOR ANDRÉS VIGIL MZ A, B, C, D, E, F, G.
PUENTE PIEDRA 13:30 – 17:30
URB. EL GOLF DE SANTA ROSA MZ A, B, H.
SÁBADO 25-09-2021
CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15
JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 4, 6, JR. RICARDO TRENEMAN CDRA 4, 7.
CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00
JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 4, 6, JR. RICARDO TRENEMAN CDRA 4, 7.
SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:00
URB. ZARUMILLA CALLE LAS PIEDRITAS CDRA 3, 4, CALLE MARTIR OLAYA CDRA 8, 9, 10, CALLE JOSÉ ABELARDO QUIÑONEZ CDRA 3, 4, 5, CALLE EL CAUCHO CDRA 3, 4, JR. ISIDRO ALCIBAR CDRA 4, 5, 6, PJE. DOMINGO PEREZ CDRA 1, URB. INGENIERÍA JR. CARLOS GRAÑA CDRA 1, CALLE JULIO RIVEYRO CDRA 1, CALLE NEMESIO MEZA CDRA 1, CALLE GERMÁN FUSH CDRA 1.
PUENTE PIEDRA 09:30 – 14:30
A.H. BELLA AURORA MZ A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, Ñ, AV. ANCÓN CDRA 1, 3.
DOMINGO 26-09-2021
LOS OLIVOS 08:00 – 18:00
URB. COVIDA AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA 10, 11, AV. SIHUAS CDRA 9, 10, AV. CÉSAR VALLEJO CDRA 9, 10, 11, CALLE CABANA CDRA 4, CALLE CONOCOCHA CDRA 3, 4, CALLE DANIEL HERNÁNDEZ CDRA 3, 4, CALLE HUALCÁN CDRA 12, CALLE POMABAMBA CDRA 12, CALLE RECUAY CDRA 3, 4, CALLE TAUCA CDRA 4, CALLE HUALLANCA CDRA 4, CALLE CARAZ CDRA 10.
LOS OLIVOS 08:00 – 18:00
URB. LAS PALMERAS AV. LAS PALMERAS CDRA 38, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 8, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA 7, 8, 9, AV. ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRA 8, CALLE ABUTILLÓN CDRA 38, CALLE LA HIEDRA CDRA 7, CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 7, 8, URB. EL MERCURIO CALLE CARAZ CDRA 8, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRA 7.
CALLAO 08:00 – 16:00
URB. GRIMANESA MZ A, B, C, D, E, CALLE CARBONO CDRA 1, 2, CALLE CADMIO CDRA 1, CALLE 3 CDRA 1, CALLE CROMO CDRA 2, CALLE CIRCONIO CDRA 1, A.H. BOCANEGRA MZ E1, E2, E3, E4, E5, E15, F7, F8, G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G56, G57, G59, G60, G61, G62, G63, AV ELMER FAUCETT ESQ. CON AV TOMÁS VALLE CC AÉREO COMERCIAL, AV FAUCETT ESQUINA TOMÁS VALLE CDRA 1, 2.