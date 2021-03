Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 25 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 28 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 25 de marzo

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

AV PANAMERICANA NORTE KM 32.5 M A5 - L 18 URB. SAN PEDRO ETP V - URB. AV PANAMERICANA NORTE KM 32.5 M A5 - L 15 URB. SAN PEDRO ETP V - URB. AV TOMAS VALLE 1530 TORRE 2 DPTO 603, URB LOS MOLINOS, MZ. A1, B1, C1, C3, D1, D3, E1, E3, F1, F3, G1, G3, H1, I1, J1, K1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, OTROS FUNDO SAN LORENZO SUBLOTE 1 DEL LOTE 3 HUACAS PROYECTO LOS MOLINOS DE MENORCA, OTROS SUB LOTE 1 - L. PORTICO DE INGRESO PRINCIPAL URB. LOS MOLINOS - URB. OTROS SUB LOTE 1 PARQUE N-5 ETAPA 1 URB. LOS MOLINOS, URB. LOS MOLINOS II MZ. C4, D4, E4, G1, CORONO BOREAL M B4 - L 61 62, CALLE CORONA AUSTRAL M B1 - L 35, M. - L 27 PROG RESD DE VIV SAN LORENZO - PROG RESD DE VIV, OTROS FUNDO SAN LORENZO SUBLOTE 1 DEL LOTE 3 HUACAS PROYECTO LOS MOLINOS DE MENORCA, PROVIV EL MANZANAL DE COPACABANA MZ. A, B, C, PROGRAMA DE VIV EL TREBOL DE COPACABANA MZ. A, C, PROVIV EL TREBOL I DE COPACABANA MZ. A, PROVIV EL TREBOL II DE COPACABANA MZ. A, PROVIV RES. EL TREBOL III DE COPACABANA III MZ. A, PROVIV RES. EL TREBOL IV DE COPACABANA MZ. A, ASOC. DE VIV. EL CUMBE DE CARABAYLLO MZ. A, PROVIV SAN JOSE DE CARABAYLLO MZ. A, B, C, PROVIV TABLA LA VIRGEN DE COPACABANA I MZ. A, B, C, ASOC DE VIV MAGDALENA I ETP MZ. A, B, PROVIV RES. LAS GARDENIAS DE COPACABANA MZ. A, URB. EL ESTANQUE MZ. E, ASOC. EL ESTANQUE MZ. B, URB. SAN PEDRO, MZ. A7, A11, 14, B1, B2, B4, B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F13, F15, URB. SAN PEDRO II ETAPA MZ. C3, C6, F1, F7, URB. SAN PEDRO III ETP MZ. F2, F5, F6, URB. SAN PEDRO IV ETAPA MZ. A1, A2, A3, A4, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12, B13, C6, E11, F3, F11, URB. SAN PEDRO V ET, MZ. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AZ10, A11, A12, A13, A14, A15, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, M A4 - L 3 URB. 5TA ETP - URB. M B3 AL FRENTE... PIE DEL POSTE 345291 - L URB. SAN PEDRO DE CARABAYLLO - URB. M PARCELA - L 14 ASOC. DE VIV LAS TORRES DE COPACABANA (LAS TORRES V DE COPACABANA) - ASOC. PROVIV LAS TORRES DE COPACABANA MZ. A, B, C, E, ASOC. VIV LAS TORRES II DE COPACABANA MZ. A, B, PROVIV LAS TORRES III DE COPACABANA MZ. A, B, C, PROVIV LAS TORRES IV DE COPACABANA MZ A, B, C.

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

URB. SAN MIGUEL AV COSTANERA CDRA. 1, 2, AV JUAN BERTOLOTTO CDRA. 8, 9, M. BERTOLOTO ESQ.LA M 102, M. BERTOLOTO ESQ. LA M 201, AV FEDERICO GALLESE CDRA. 8, 9, AV.LA PAZ CDRA. 1, AV.LA PAZ / JR. INDEPENDENCIA AV LA PAZ - JR. INDEPENDENCIA (SEMAFORO) (CAM. POSTE 439114), AVENIDA C BLQ A, CALLE LA MAR CDRA.1, JR INDEPENDENCIA CDRA. 1, BERTOLOTO ESQ. INDEPENDENCIA, JR MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA.1, JR CASTILLA CDRA.1, PROLONGACIÓN AV. UNI, PROLONG. AV. UNIVERSITARIA BLOCK. A, B, C.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Viernes 26 de marzo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

AV F WIESE CDRA 29, JR LOS DURAZNOS ESQ.AV FERNANDO WIESE 310 (FRENTE SAB 12369) -ADOSADO A POSTE URB. CANTO GRANDE ETP, CA LOS DURAZNOS CDRA.4, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA.29,30, URB. CANTO GRANDE MZ. C, J.

COMAS 08:30 – 17:30

SULLANA 520 PJLA LIBERTAD, P.J. PAMPA DE COMAS MZ.X1, A.H. MONTE CALVARIO MZ. A, B, C, C1, D, E1, F, G, H, I, J, A.H. CASUARINAS MZ. A, B, C, D, E, F, A.H. CERRO SAN FRANCISCO MZ. X-8, X-12, X-13.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

AV ALFREDO MENDIOLA / AV. JUAN VICENTE NICOLINI, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 12 CRUCE CON AV DE LAS CASAS, CDRA 5 (POSTE FTE BRITANICO), AV JUAN VICENTE NICOLINI CDRA.1, 2, 3, 4, 5, 6, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA. 9, 10, 11, 12. ALHELI CDRA. 8, 9, 10, 11, CALLE LOS ALGARROBOS CDRA. 4, 5, HENRY ARREDONDO CDRA.3, AV ABELARDO ALVA MZ A18-40 PALAO 4 URB. PALAO, AV FRAY BARTOLOME DE LA CASAS CDRA.3, 4, 5, AV ALFREDO MENDIOLA CON, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (ANTENA), AV F. BARTOLOME DE LAS CASAS M P L 6 U.I. 3 ETP I, AV ELOY ESPINOZA CDRA.7, CA ELOY ESPINOZA/CALLE CHEVALY POSTE DE REF 330072, CALLE ELOY ESPINOZA MZ A-4 LT 2 URB. PALAO, CALLE LOS CANELOS CDRA. 3, 5, CA PERUSA CDRA. 11, 12, PQ PERUSA 193 U.I. 2 URB. LOS JARDINES ETP I, URB. LOS JARDINES CON FRENTE A PARQ PERUSA ETP 1 MZ. L, CA PIERRE CONSTANT CHEVALY CDRA.3, CALLE SAN LUCAS CDRA. 2, 3, 4, 5, CA SAN ORLANDO CDRA.9,ORLANDO ESQ A J BAUTIS M B-12 L1 URB. PALAO, JR SAN RAMON CDRA.4, S MARCOS EQ S RAMON MZ B-13 L18, CA SAN SEBASTIAN A UN LOTE ESQ. C/JR. LOS CANELOS, CA FEDERICO WENZARA LINECK CDRA.10, CALLE LOS TAMARINDOS CDRA.3, SAN CRISTOBAL CDRA. 9, ETAPA 1 MZ. B-13 LT.1, EUTAQUIO 161 (K-3), CA JARDINES URB. PALAO, CALLE SAN EUSTAQUIO CDRA.1, CA FRANCISCO PULGAR CDRA.9, 10, AVENIDA GERARDO UNGER CDRA. 7, AV HONORIO DELGADO CDRA. 1, 2, AV LAS BRISAS CDRA. 8, CA MANUEL SUAREZ CDRA. 3, AV PANAMERICAN NORTE (VIA AUX) ESQ CALLE SAN JUAN BAUTISTA (SEMAFORO), AVENIDA, PANAMERICANA NORTE 918 URB. PALAO II - URB. PALAO II, AV PROCERES AV ALFREDO MENDIOLA FRENTE A 1260 URB JARDINES, AV SAN JUAN BAUTISTA CDRA. 2, 3, 4, 5, SAN VIRGILIO CDRA.9, AV TUPAC AMARU ESQ HONORIO DELGADO - PIE POSTE ALP 341747 (SEMAFORO), AV. TUPAC A.Y HONORIO DELGADO INGENIERIA, CA GERARDO AYARZA CDRA. 2, OTROS MZ A-20 LOTE 16 GERARDO AYARSA PALAO 4TA ETAPA, JR PRIMAVERA CDRA.12, CA SAN JOSE MZ. A-16 LT. 5. URB. PALAO CUARTA ETAPA, CALLE MANUEL RAMIREZ SICCA CDRA. 1, 2, 3, CA ENCINAS CDRA.3, 4, 5, CA LAS PASIONARIAS CDRA.11, CA LAS ALZAMORAS 1186-1182 URB. LOS JARDINES, CA LAS VIOLETAS CDRA.11Ç, NICOLINI EQ. VIOLETAS MZ X LT 7 URB. SOL DE LIMA, CA LAS ZARZAMORAS CDRA. 11, ZARZAMORAS Y PASIONARIAS URB LOS JARDINE, OTROS ASOCIACION DE VIV. VILLA SALUD M D L 03, JR.LOS APOSTOLES CDRA.1, LAS DALIAS CDRA.11, ASOC. DE VIV. VILLA SALUD MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

HUARAL 08:30 A 17:30

C.P. Huarangal, A.H. Huarangal Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, Camino a Jesus del Valle, Jesus del Valle, CR. Huaral - Lima - Sector Jesus del Valle, Ca. Trilce con Calle Jose M. Seguren, Coop. El Amauta, Ca. San Jorge, Ca. Sta. Elena, Otros Fundo Jesus del Valle, Ca. J.C. Mariategui, Ca. los Delfines, Ps. Jose Carlos Mariátegui, Ca. San Jorge, ubicados en el distrito de Huaral.

Sábado 27 de marzo

SAN ISIDRO 08:00 – 17:00

A BOLOGNESI CDRA.3, 4, GRAL.LA PUENTE CDRA. 3, 8 CABINAS, CA JOSE DIONISIO ANCHORENA CDRA. 3, 4, JR ALBERTO DEL CAMPO CDRA. 4, AV. SALAVERRY ESQ.ALBERTO DEL CAMPO S/N URB. SANTA MONICA, JR. CONTRALMIRANTE CDRA.4, AV SALAVERRY CDRA.30,31,32,33,34, AV GRAL JUAN ANTONIO PEZET CDRA. 16, 17, 18, 19, UGARTE Y MOSCOSO CDRA. 6, 7, 8, 9, CA BALTAZAR LA TORRE CDRA. 6, 7, 8, 9, 10, GRAL.LA FUENTE CDRA. 2, 3, CA JOSE BARRENECHEA CDRA. 7, CA MANUEL GONZALES DE LA ROSA CDRA. 2, CALLE ACOSTA S/N CDRA 1 URB. ORRANTIA DEL MAR, PS ACOSTA CDRA. 1, DELLEPIANE CDRA. 4.

SAN ISIDRO 08:00 – 11:00

A BOLOGNESI CDRA. 3, 4, GRAL. LA PUENTE CDRA. 3, 8 CABINAS, CA JOSE DIONISIO ANCHORENA CDRA. 3, 4, JR ALBERTO DEL CAMPO CDRA. 2, 3, 4, AV. SALAVERRY ESQ.ALBERTO DEL CAMPO S/N URB. SANTA MONICA, JR. CONTRALMIRANTE CDRA. 4, AV SALAVERRY CDRA. 30, 31, 32, 33, 34, AV GRAL JUAN ANTONIO PEZET CDRA.16, 17, 17, 18, 19, UGARTE Y MOSCOSO CDRA.6, 7, 8, 9, CA BALTAZAR LA TORRE CDRA.6, 7, 8, 9, 10, GRAL. LA FUENTE CDRA. 2, 3 CA JOSE BARRENECHEA CDRA. 7, CA MANUEL GONZALES DE LA ROSA CDRA. 2, 3, 4, CALLE ACOSTA S/N CDRA 1 URB. ORRANTIA DEL MAR, PS ACOSTA CDRA. 1, DELLEPIANE CDRA.1,4, JR ESPAÑA CDRA.4, JR. MARISCAL LA MAR CDRA.4, 5, 6.

CALLAO 08:30 – 17:30

PUNO CDRA.7,8, ZEPITA CDRA. 12, AV. GUARDIA CHALACA CDRA. 5,6, GARCIA CALDERON CDRA.2, 3, 4, 5.

CALLAO 09:00 – 15:00

JR AGUSTIN TOVAR CDRA. 1, 2, 2 DE MAYO CDRA. 1, 2, CALLE ARRIETA CDRA. 4, AV GRAU CDRA. 0, 1, 2, AV BOLOGNESI CDRA. 4, 5, MOORE CDRA. 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 1, 2, CA CESAR CONTRERAS CDRA. 3, GARCIA Y GARCIA CDRA. 3 MEDINA CDRA. 1, 2, JR TARAPACA CDRA. 1, 2, 5, 6, 7, TNTE FERRE CDRA. 2, LARCO CDRA. 1, FANNING CDRA. 4, MLCON PARDO CDRA.1, MALECON WIESE CDRA. 7, 8, CA AGUSTIN TOVAR CDRA. 3, 4, JR ARRIETA CDRA. 1, JR LARCO / JR. TOVAR S/N, OTROS MALECON WIESE CDRA (ESPALDAS DEL COLISEO FORTUNATO MAROTTA).

Domingo 28 de marzo

LIMA 08:00 – 16:00

LOS MATERIALES CON VICTOR REYNEL, CALLE OMICRON CON CALLE DELTA.