Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 26 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 29 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 26 de agosto

PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00

URB. ISLA VERDE CALLE LUNA IGLESIAS CDRA 1, CALLE ISLAS ANTILLAS CDRA 1, CALLE ISLAS CANARIAS CDRA 1.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ASOC. LA FLORIDA MZ B, B PRIMA, URB. KAMA I ETAPA MZ D, H, I, J, K, L, RESIDENCIAL LOS DOMINICOS MZ F, H, M, RESIDENCIAL CALIFORNIA MZ O, URB. KAMA II ETAPA MZ A, C, D, E, G, H, ASOC. PROP. UNIVERSO MZ B, C, D, E, H, F, G.

CANTA 09:00 – 18:00

C.P. PARIAMARCA MZ B, C, D, E, G1, H, E1, I, N, P, Q, S, T, V, AV. 23 DE OCTUBRE CDRA 1, BARRIO DE AQUIRHUACA MZ G1, T, C.P. CARHUA JR. ALAMEDA S/N, MZ B, B1, D1, G1, 2, JR. SAN BARTOLO S/N, MZ S, JR. SANTA ROSA S/N, CALLE ALFONSO UGARTE 300, PJE. REVOLUCIÓN MZ E, JR. SANTA ROSA 206, JR. SAN MIGUEL S/N, CALLE EDUCACION S/N, MZ I LT. 3, CALLE SAN CRISTOBAL LT 04, MZ E LT. 15, JR REVOLUCION S/N, JR SAN MIGUEL M I1 LT. 09, PLAZA DE ARMAS DE CARHUA, JR, REVOLUCIÓN CDRA 1, 2, 7, SANTA ROSA – 650, C.P. LA CHAQUI JR. 15 DE ENERO 1952, JR. 25 DE ABRIL S/N, CARMELITA DE LA CARIDAD S/N, CESAR VALLEJO S/N, JR 15 DE ENERO 111, 12, 201, 72, 81, JR 16 DE ENERO MZ T LT. 04, JR. 25 DE ABRIL CDRA 1, 2, 3, MZ G, J, JR. AUGUSTO B. LEGUIA CDRA 1, 2, 3, JR. C. DE LA CARIDAD CDRA 1, 2, 3, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, JR. DEL CARMEN CDRA 1, 2, 3, JR. SAN FCO. DE ASIS CDRA 1, 2, 3, JR VIRGEN DEL CARMEN 116, MZ Z LT. 8, JR. 15 DE ENERO CDRA 1, JR. 25 DE ABRIL CDRA 1, 2, 3, PROLONGACION CARLOS MARIATEGUI S/N, PLAZA DE ARMAS DE LA CHAQUI, PROL JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. N LT. 3, PROL VIRGEN DEL CARMEN MZ Y LT. 06, PJE. 16 DE ENERO CASA 3, PJE. SANTO TORIBIO 212, PS SANTO TORIBIO MZ M LT. 4, PARCELA 1 MZ A1 LT 1, JR 28 DE ENERO S/N, JR. BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, JR, MIGUEL GRAU CDRA 1, JR. RAUL FUERTES 11, JR. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, MZ Q1, LT. 18, MZ X1 LT. 5, JR. TUPAC AMARU S/N, MZ I1 LT. 17, MZ V1 LT. 6, MZ Z LT. 10, PJE STA ROSA 113, MZ N1 LT. 1.

SUPE 07:00 A 17:30

C.P. Caral, en el distrito de Supe.

Viernes 27 de agosto

LOS OLIVOS 09:00 – 16:00

ASOC. VIV. MERCADO AGRARIO PROCOA MZ A, A2, AA, B, BB, CC, C, D, DD, E, EE, FF, GG, N, Ñ, URB. LOS ROSALES MZ B, Y.

PUENTE PIEDRA 08:00 – 17:00

URB. EL OLIVAR DE PUENTE PIEDRA, MZ B, C, D, E, F.

CALLAO 08:00 – 18:00

JR. ALMIRANTE GUISSE CDRA 6, BARRIO FISCAL N° 5 INTERIORES DEL 70 AL 171, JR. ANCASH CDRA 2, 3, 4, 5, UNIDAD VECINAL MODELO BLOQUES J, K, JR. SALOOM CDRA 5, 6, AV. COSTANERA CDRA 10, AV. MARCO POLO CDRA 6, 7, A.H. VICTOR GONZALES MZ A, B, C, D, E, F, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5, JR. WASHINGTON CDRA 7.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30

A.H. CESAR VALLEJO MZ A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, E, E PRIMA, F, F PRIMA, G, H, I, J, K, L, M, A.H. AMPLIACION RAMIRO PRIALE LA ENSENADA MZ A, B, C, A.H. 11 DE JUNIO MZ UNICA, URB. LA ENSENADA AV. LAS PALMERAS CDRA 5, MZ B, C, I, J, K, I, D1, A.H. LA MERCED MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, CA LAS PALMERAS 345, C.P.R. EL CALICHE MZ B1, B2, B3, D, E, F, G, Ñ, O, CALLE LAS MALVINAS CDRA 1.

Sábado 28 de agosto

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. MIROQUESASA CDRA 13, AV. REPUBLICA DE PANAMA CDRA 1, 2, 3, AV. SAENZ PEÑA CDRA, 9, 10, AV SAENZ PEÑA CDRA 10 ESQ. JR. AYACUCHO CDRA 12, SUM REF. 1836077, AV SAENZ PEÑA CDRA 8 ESQ. JR. ARICA CDRA 1, SUM REF. 182727, JR. AYACUCHO CDRA 12, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, CALLE MONTEZUMA CDRA 11, CALLE NUEVA CDRA 1, JR. LA PAZ CDRA 1, JR. JUNIN CDRA 13, JR. TACNA CDRA 1, AV. LA PAZ CDRA 2, 3, CALLE MANUEL RAYGADA CDRA 11, 12, JR. LAZARETO CDRA 11, 12.

BARRANCA 08:30 A 16:00

Av. Nicolas de Piérola cuadra 1 y 2; Calle Zavala cuadra 5 y 6 ubicado en el distrito de Barranca.

Domingo 29 de agosto

CALLAO 00:00 – 14:00

AV.ARGENTINA CDRA. 26

AV.ARGENTINA/ AV.STA.ROSA

AV.JUAN DE ALIAGA(EX MIRO QUESADA)CDRA. 3

AV.ARGENTINA CDRA. 30

AV.ARGENTINA CDRA. 35

AV.ARGENTINA CDRA. 32