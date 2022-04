Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 7 de abril, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 10 de abril.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 7 de abril

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 17:00

ASOC. LOS CHASQUIS MZS. A, A PRIMA, A1, B, B1, C, C1, D, D PRIMA, E, E1, F, F PRIMA, F1, G, H, I, J, J1, K, K1, L, M, M1, N, N1, O, P, Q, R, R1, ASOC. MONTECARLO MZS. A, A1, B, C, D, E, F, F PRIMA, F1, G, G1, H, I, J, X, Z ASOC. LA FLORIDA MZS. A, D, E, F, G, N, URB. PORTALES DE SANTA ROSA MZ. A, URB. LOS ROSALES MZS. E, F, G, URB. DOMINICOS DE STA. ROSA MZS. E, F, URB. KAMA MZS. A, D, L, JR. PANAMÁ CDRAS. 8, 9, JR. CAJABAMBA CDRAS. 3, 6, 29, JR. URUBAMBA CDRA, 4, CALLE 22, CDRA. 8, 21, AV. STA. ROSA CDRA. 4, 6, JR. SULLANA CDRA. 10, JR. CASMA CDRA. 6.

SAN MIGUEL 08:00 – 09:00

PSJE. PRIVADO CDRA. 1, AV. BRÍGIDA SILVA DE OCHOA CDRAS. 1, 13, AV. DEL PACÍFICO CDRA. 1, CALLE PRAXIDES CDRA. 1, CALLE MARÍA EGÚSQUIZA DE GÁLVEZ CDRA. 1, AV. LIMA CDRA. 13, CALLE CDTE. LADISLAO ESPINAR CDRAS. 3, 4, 12, URB. PANDO MZS. I, I2, I22, J, J2, N, N2, N22, PSJE. 2 CDRA. 1

RÍMAC 08:30 – 18:00

AV. DOMINGO ANGÚLO CDRAS. 1, 2, JR. PORTUGUÉS CDRA. 1, CALLE LOS DESCALZOS CDRAS. 1, 2, ALAMEDA LOS DESCALZOS CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, JR. ATAHUALPA CDRAS. 1, 2, CALLE S/N CDRAS. 1, 2, JR. LOS CABILDANTES CDRAS. 1, 2

RÍMAC 08:30 – 18:00

URB. LA HUERTAS MZS. B, C, D, E, CALLE SAN FRANCISCO SOLANO MZS. A, C, E, CALLE PADRE ALONSO ABAD, MZ. B.

ANCÓN 09:30 – 17:30

COOP. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. D, E, F, G, H, I, A.H. LAS ESTERAS MZS. G, J, CALLE ALAMEDA MZ. B

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

A.H. HUÁSCAR MZS. 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116A, 116B, 117, 118, A.H. MUNICIPAL TRES CRUCES MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. MIRADOR DE RICARDO PALMA MZ. A, A.H. STA. ROSA DE LIMA MZS. C, D, A.H. SAN MARTÍN DE PORRAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. LOS LAURELES MZ. G, A.H. 9 DE OCTUBRE MZS. E, F, I, J, Ñ, P, Q, R, S, A.H. 10 DE FEBRERO MZ. X, A.H. 27 DE MARZO MZ. L

LA PUNTA 10:00 – 12:00

AV. AGUSTÍN GAMARRA CDRAS. 4, 6, 7, CALLE ROCA CDRA. 2, URB. CHUCUITO MZ. D, JR. UCAYALI, CALLE PABLO DE OLAVIDE, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 2, 7, PSJE. FRANCISCO DE ZELA CDRA. 2, CALLE CHANCHAMAYO, JR. LORETO.

CALLAO 10:00 – 12:00

AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 1, 3, 5, URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA, AV. 20B EX FUNDO EX FUNDO SAN AGUSTÍN

SAN MIGUEL 11:00 – 12:00

CALLE PADRE URRACA CDRA. 1, AV. DEL PACÍFICO CDRA. 1, AV. LA LIBERTAD CDRA. 1, CALLE JUAN VALER SANDOVAL CDRA. 1, CALLE JORGE CHÁVEZ CDRA. 1, CALLE MANCO II CDRA. 1, CALLE PUQUINA CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, C.R. PARQUES DE LA HUACA MZ. C

CALLAO 12:30 – 14:30

AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 7, 12, 13, AV. DEL PESCADOR CDRA. 8, URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, A3, C4, G, H, H3, I3, J3, K, K3, L, L3, R, R2, S, S2, T, T2, U, U2, V, V2, W, W2

CARMEN DE LA LEGUA 13:00 – 15:00

AV. ARGENTINA CDRAS. 5, 48, 49, 59, CALLE CONDE DE LEMOS CDRA. 48

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

CALLE JUAN MOORE CDRAS. 1, 2, 3, AV. LIBERTAD CDRAS. 2, 3, 4, 5, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 1, 2, 4, AV. LA PAZ CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE ESTACIO CDRA. 1, JR. VILLAVICENCIO CDRAS. 1, 2, 4, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, CALLE MIRAMAR CDRAS. 1, 2, PSJE. JAZMINES CDRAS. S/N, 1, PARQUE PALMERAS CDRA. 1, PSJE. NARDOS CDRA. 1, PSJE. LIRIOS CDRA. 1, PSJE. VIOLETAS CDRA. 1, PSJE. MIRAMAR

SAN MIGUEL 15:00 – 16:00

CALLE JULIÁN APAZA CDRAS. S/N, 1, AV. DE LA MARINA CDRAS. 28, 29, 30, 31, CALLE HERMANOS CATARI CDRAS. 1, 2, CALLE MOLLOCMARCA CDRA. 1, 2, 4, CALLE COLLASUYO CDRAS. 1, 2, CALLE MUNAYCENCA CDRA. 1, CALLE ALFREDO ICAZA CDRAS. 1, 2, 4, 30, CALLE RENÁN ELÍAS OLIVERA CDRAS. 2, CALLE PEDRO CANGA CDRAS. 1, 2, URB. MARANGA MZS. B, C, FQ, HH, P5, CALLE JULIÁN APAZA CDRA. S/N

CALLAO 15:00 – 17:00

JR. JOSÉ PARODI CDRAS. 1, 3, 4, 27, AV. JUAN PABLO II CDRAS. 15, 27, CALLE CÉSAR MIRÓ CDRAS. S/N, 1, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 10, 27, 28, JR. CÉSAR VALLEJO CDRAS. 1, 2, CALLE JULIA SMITH DE CARRILLO CDRA. 1, JR. AIDA GARCÍA DE SOTOMAYOR CDRA. 1, 4, CALLE CÉSAR MIRÓ CDRA. 1, CALLE NICOMEDES SANTA CRUZ CDRAS. 1, 2, URB. LOS PILARES ADUANEROS MZS. I, L, L1, O, O1, P, P1, URB. STELLA MARIS MZS. A, B, B2, C, C2, URB. LA TABADITA MZS. R, R1, S, S1.

CALLAO 16:00 – 18:00

AV. JOSÉ SANTOS CHOCANO CDRAS. 1, 11, AV. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, AV. 2 DE MAYO CDRAS. 0, 1, 2, 4, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. S/N, 1, 3, JR. CÉSAR VALLEJO CDRAS. 1, 2, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 3, CALLE ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA. 2, URB. PLAYA RIMAC MZS. B, E, F, G, H

CHANCAY 09:00 – 10:30

A.H. VILLA PROGRESO: CALLE PIURA, CALLE ALCATRAZ, CALLE HUARAZ, PROGRESO, ILO, CALLE CALLAO

11:00 – 12:30

CERRO TRINIDAD: AV. PROGRESO CUADRA 1 Y 2; AV. LIBERTAD CUADRA 2.

14:00 – 15:30

LOTIZADORA CHACARILLA MZ G; AV. PROGRESO CUADRA 1; AV. LIBERTAD CUADRA 1; PASAJE ANGOSTO; CALLE ALTO PERÚ.

16:00 – 17:30

A.H. 21 DE ENERO; CAMPAMENTO PESCA PERÚ; CALLE LAS CANARIAS CUADRA 1; PUERTO MALECÓN; PASAJE SANTA ROSA; BAHÍA DE MARINEROS MZ T.

Viernes 8 de abril

SAN MIGUEL 08:00 – 09:00

AV. LOS PATRIOTAS CDRAS. 1, 5, 6, JR. JOSÉ GABRIEL AGUILAR CDRAS. 3, 5, 6, 7, CALLE HUAMANPOMA CDRA. 3, CALLE PUCALÁ CDRAS. 2, CALLE MANCO II CDRAS. 7, 8, 9, AV. CHICAMA CDRA. 2, CALLE LOS CANAMELARES CDRAS. 2, 4, 5, CALLE POMALCA CDRA. 1, CALLE ROSA MERINO CDRA. 2, CALLE SOLITARIO DE SAYÁN CDRAS. 5, 6, 7, PSJE. OLMOS CDRA. 1, URB. MARANGA MZS. C, H, HV, HW, HY, H2, I, J.

CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. 7 DE JUNIO CALLE ANCAHS CDRAS 6, 7, 8, MZ C, D, E, CALLE AYACUCHO CDRA 1, CALLE COCHANE CDRAS 5, 6, A.H. RUGGIA BARRIO FISCAL 2 CALLE VILLAR CDRAS 5, 6, 7, MZ C, G, JR. LORETO CDRAS 9, 10, MZ M, PASAJE ANCASH MZ F, G, PASAJE JAZMIN MZ D, E, PASAJE LAS MARGARITAS MZ A, B, PASAJE MARISOL MZ D, H, PASAJE PRIVADO MZ B, C.

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:00

AV. LAS AMÉRICAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, AV. 17 DE NOVIEMBRE CDRAS. 4, 5, JR. LOS DELEGADOS CDRAS. 1, 2, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 3, 4, PSJE. JARDINES PROLG. CDRA. 1, CALLE AMAUTAS CDRA. 1, JR. KILOMETRO 3 CDRAS. S/N, 2, 4, JR. 1 DE MAYO CDRAS. 1, 2, PSJE. 30 DE ENERO MZ. 57, A.H. INDEPENDENCIA MZS. 31, 40, 42, 50, 57, E,

SAN MIGUEL 11:00 – 12:00

CALLE HERNANDO DE SOTO CDRAS. 1, 2, CALLE FRANCISCA ZUBIAGA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE RAFAEL PONCE CDRA. 1, CALLE ISLA DEL GALLO CDRA. 1, CALLE HATUEY CDRA. 2, CALLE PEDRERÍAS CDRA. 1, CALLE PUERTO VIEJO CDRA. 1, CALLE GONZALO PIZARRO CDRA. 1, CALLE HERNÁN CORTEZ CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 1, 2, 8, CALLE FRANCISCO ORELLANA CDRAS. 1, 2, AV. DE LOS PRECURSORES CDRAS. 1, 9, CALLE PUNA CDRA. 1, AV. DE LA MARINA CDRA. 33, URB. MARANGA MZS. G, GK

CALLAO 12:00 – 14:00

COOPERATIVA COVI INRESA MZS. A, A1, A2, URB. CABO G. C. JUAN INGUNZA VALDIVIA (VIPOL) AV. TOMÁS VALLE CDRAS. 15, 32, AV. LOS DOMINICOS CDRAS. 0, 1, 2, 10, URB. PRADERAS DEL SOL MZ. A, CALLE 25 MZ. A

LA PUNTA 12:00 – 14:00

AV. JUAN MOORE CDRA. 3, 6, JR. ENRIQUE PALACIOS CDRAS. 2, 3, 4, AV. CRNL. BOLOGNESI CDRAS. 1, 4, 6, 7, 8, 9, AV. ALMTE. MIGUEL GRAU CDRAS. S/N, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRAS. 1, 3, 4, 9, PSJE. PRIVADO CDRA. 7, JR. FERRÉ CDRAS. 2, 3, 4, 7, JR. SANTIAGO FIGUEREDO CDRA. 6, JR. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 1, JR. GRAL. VALLE CDRA. 9, CALLE S/N CDRAS. 3, 8

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

AV. RAFAEL ESCARDÓ CDRA. 4, AV. DE LA MARINA CDRAS. 26, 27, 28, CALLE MARANGA CDRA. 28

SAN MIGUEL 15:00 – 16:00

AV. REP. DE VENEZUELA CDRAS. 8, 38, 46

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 15:00 – 17:00

AV. 29 DE SEPTIEMBRE CDRA. 1, PSJE. SENDA CDRA. 1, JR. VICTORIA NAVARRO CDRAS. 1, 18, JR. NICARAGUA CDRAS. 2, 3, JR. LOBATÓN CDRA. 1, AV. JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS. 1, 2, PASAJE GUAYANA CDRA. 1, JR. 27 DE AGOSTO CDRAS. 3, 4, 23, PSJE. SCORZA CDRA. 1, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRAS. 0, 1, CALLE SAN MARTÍN CDRA. 4, P.J. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. M, M1, N1, O, O1, P, P1, Q1, R, R1, S1, T1, U, U1

CALLAO 15:30 – 17:30

AV. COLINA CDRAS. S/N, 8, 10 ASOC. 12 DE FEBRERO, URB. BELLAVISTA

CALLAO 09:30 – 11:30

CALLE SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, CALLE NECOCHEA CDRA. 4, CALLE FELIPE S. SALAVERRY CDRA. 2, CALLE LIBERTAD CDRAS. 2, 3, 4, 5, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MILLER CDRAS. 1, 2, 3, CALLE JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 1, 2, 3, AV. SÁENZ PEÑA CDRA. 1, 2, 3, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRAS. 1, 2, CALLE BOLÍVAR CDRA. 1, CALLE PUTUMAYO CDRA. 2, JR. WASHINGTON CDRA. 1, CALLE JOSÉ DE LA MAR CDRA. 5, CALLE JOSÉ C. VALEGA CDRA. 1, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 1

SANTA ROSA DE QUIVES 09:30–18:00

CONDOMINIO PAY PAY YANGAS LT 4, 12, 13, 14, 15, CARRETERA CANTA KM. 54.5 YANGAS PAYPAY MZ D, CALLE PAYPAY ALTO CARRETERA A CANTA, CARRETERA CANTA KM 55, KM 55.5, FUNDO EL TRONQUITO II-YANGAS, MZ.G LT.7 FUNDO PAY PAY YANGAS, KM 54.800 LOTE 4, MZ P LT 8 SANTA ROSA DE QUIVES, M 530E - L 05 C.P. LETICIA - YANGAS PAY PAY BAJO, MZ E LT 6 KM 55 CARR YANGAS PAY PAY, CARRETERA CANTA KM 55.22 YANGAS, KW 55 – YANGAS HUAYABO MANZANO, AV SAN MARCELO 546 URB. PAY PAY BAJO – YANGAS, EL RECODO CAMPIN KM.55 YANGAS, AV SAN MARCELO 4 C.P. YANGAS - PAY PAY, KM 54.98 SECTOR PAY PAY BAJO, AV SAN MARCELO M D - L 08 PAY PAY – YANGAS, AV SAN MARCELO PARCELO 8 SUB LOTE 01, 16, A.H. HUANCAYO ALTO YANGAS MZ A LT. 3, 7, 16, MZ B LT 1, 2, 3, 5, ASOC. POBLADORES VISTA ALEGRE MZ A LT. 7, MZ B LT. 5, MZ C LT. 2, CALLE PEDRO HURTADO KM 55 YANGAS, AV KM 56 CARRETERA A CANTA ALTOS DE HUANCAYO, YANGAS, AV EL CEMENTERIO M M - L 5 C.P. YANGAS KM.55.5, MZ D LT 2 AH VISTA ALEGRE YANGAS, CALLE TROCHA CARROZABLE M B - L 05 A.H. HUANCAYO ALTO -SANTA ROSA DE QUIVES, KM 56. FUNDO ALTOS DE HAUNCAYO VALLE DE YANGAS, M M - L 02 C.P. YANGAS KM 55.5 CARRETERA LIMA CANTA, MZ.C LT.4) FUNDO PAMPAY ALTO, CAMINO CARROZABLE M A – L 03 KM 55,5 ASOC. DE POBLADORES DE VISTA ALEGRE SCT YANGAS, CARRETERA CANTAYANGAS MZ A, B, C, D, L, LL, YANGAS PEÑA GRANDE KM 5, CARRETERA CANTA KM. 55.5 A TRES LOTES DE LA COMISARIA DE YANGAS, AV. SAN MARCELO CP. YANGAS MZ 15 LT 1, KM 56 - L VALLE DE YANGAS, AV SAN MARCELO M 16 - L 2 C.P. SANTA ROSA YANGAS, CR CANTA LETICIA KM 55, KM 56 SANTA ROSA DE QUIVES, PLAZA DE ARMAS DE YANGAS KM 56, AV SAN MARCELO KM 56 CARRETERA LIMA CANTA A.H. VALLE YANGAS, JR SECTOR HUANCAYO ALTO M SECTOR HUANCAYO ALTO LT. 3, CA PEDRO HURTADO M D - L 01 C.P. YANGAS, AV SAN MARCELO M B - L 03-A C.P. YANGAS, SC HUERTA VIEJA MZ B LT 6, 7, 9, FUNDO MAGDALENA ALTO MZ A LT. 11,17, FUNDO MARIQUITA HACIENDA, FUNDO BENDITA MAGDALENA, M B – L 5, 15, M C - L 2, M A - L 08, 15, AV PREDIO RURAL PAMPA GRANDE-LAGUNA, MZ A1 LT 03 STO TORIBIO DE PUCARA, LT. 46, LT. 08, HUERTA VIEJA KM 58.100, CR LIMA-CANTA KM 59 KM 59 ASOC. POBLADORES UNIDOS SANTO TORIBIO DE PUCARA, MZ A-2 LT 5, 7 STO TORIBIO DE PUCARA, HUERTA VIEJA 58 1/2 VIA A CANTA, SANTO TORIBIO DE PUCARA MZ B, C, D, E, F, KM 59.5, SANTA ROSA DE QUIVES KM 5 Mz. C LT 3, ALCAPAROSA 0 Depto 0, CR CARRETERA LIMA A CANTA KM 59.7 C.P. CHECTA-PUCARA, BARRIO CHECTA - L 1 FUNDO PEDACITO DE CIELO, CARRETERA A CANTA KM. 60,5 FUNDO CHECTA, CR LIMA A CANTA KM. 60.5 M. - L 7A C.P. CHECTA, LOTES 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 LARANCOCHA STA. ROSA DE QUIVES, LA HUERTA LT 4 A, HUERTA CHICA Y HUERTA GRANDE PUCARA LARANCOCHA, FUNDO LARANCOCHA- HIERBA BUENA LT O SCT YANGA, M D - L 1A C.P. EL OLIVAR, CENTRO POBLADO LA CABAÑA MZ A, B, C.

Sábado 9 de abril

CALLAO 08:00 – 10:00

AV. ARGENTINA CDRAS. S/N, 1, 6, 16, 17, AV. ALFREDO PALACIOS CDRA. 7, URB. CENTENARIO MZ. A, ÓVALO CENTENARIO

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

P.J. LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA MZS. A, A1, B, BC1, C, D, D PRIMA, E, F, G, H, I, I PRIMA, I1, I2, I3, I6, J, J1, K, K PRIMA, K1, K2, L, M, M PRIMA, M1, M2, M4, M5, N, N1, N2, O, O PRIMA, O1, P, P1, P2, P3, Q, Q PRIMA, Q1, R, R1, R5, S, S PRIMA, S1, S2, S3, Z, Z1, P.J. LADERAS DE CHILLÓN (6TA AMPLIACIÓN) MZS. J, R, R PRIMA, R1, R3, R5, R6, S, S7, P.J. LADERAS DE CHILLÓN (7MA AMPLIACIÓN) MZS. B3, R, R5, R6, S, S7, P.J. LADERAS DE CHILLÓN (MANZANA A’3 AMPLIACIÓN) MZS. A, A3, D.

ANCÓN 08:30 – 17:30

A.H. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CALLE BALTA CDRA 1, MZ A, B, CALLE COLINAS CDRA 1, MZ A. URB. LAS COLINAS MZ A.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ N, N1, N2, N3, N4, N5, N9, N10, N11, N12, N13, O9, O10, O11, O12, A.H. PROYECTOS ESPECIALES MZ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66A, PASAJE MALLORCA CDRA 15, AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRAS 14, 15,

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. HOSPITAL DEL NIÑO MZ O, O2, O3, O4, O8, O9, A.H. ARRIBA PERU MZ 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, A.H. PROYECTOS ESPECIALES CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, D1, E, F, J, H, I, K, L, V, 31B, 37A, 37B, 37C, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 65, 67, 68, A.H. 10 DE FEBRERO MZ T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ O, O2, O9, O10, O11, O12, JR. BERLIN CDRA 15,

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZS. N, N1, N2, N3, N4, N5, N9, N10, N11, N12, N13, O, O9, O10, O11, O12, A.H. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ MZS. N, N13, A.H. PROYECTOS ESPECIALES MZS. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66, 66A, 66B, URB. MCAL. CÁCERES MZ. N1

SAN MARTIN DE PORRES 09:30 – 16:30

AV. CANTA CALLAO / CALLE YURUMAYO

CARABAYLLO 10:00 – 18:00

CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ASOC. LOS CEDROS MZ. E, PROG. VIV. AMP. LOS CEDROS MZ. M

SAN MARTÍN DE PORRES 10:30 – 12:30

AV. PERÚ CDRAS. 13, 14, 15, JR. RÍO BRANCO CDRAS. 4, 13, 14, JR. EL CHACO CDRAS. 3, 14, JR. HAITÍ CDRAS. 4, 15, JR. PUERTO RICO CDRA. 4, JR. FILADELFIA CDRA. 29

SAN MIGUEL 11:00 – 12:00

PSJE. PUERTO MORÍN CDRA. 1, PSJE. CERRO AZUL CDRA. 1, PSJE. PUERTO DE LOMAS CDRA. 1, AV. LOS INSURGENTES CDRA. 5, 6, PSJE. BAHÍA DE CHIRA CDRA. 1, PSJE. BAHÍA MATARANI CDRA. 1, CALLE HERNANDO DE SOTO CDRAS. 1, 4, PASAJE BAHÍA DE PISCO CDRA. 1, AV. DE LA MARINA CDRA. 36, PSJE. BOTE SACRAMENTO CDRA. 1, PSJE. CÁRCAMO CDRA. 1, PSJE. PUERTO CHICAMA CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 36, AV. DE LOS PRECURSORES CDRA. 11

LA PUNTA 12:00 – 14:00

AV. LARCO CDRAS. 2, 3, PSJE. PRIVADO CDRAS. 2, 4, JR. JUAN MOORE CDRA. 2, JR. GARCÍA Y GARCÍA CDRAS. 1, 2, AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS. 2, 3, 4, 5, 8, JR. TARAPACÁ CDRAS. 2, 3, 4, JR. AGUSTÍN TOVAR CDRAS. 3, 5, JR. ARRIETA CDRAS. S/N, 2, 3, 4, CALLE S/N CDRA. 4

SAN MIGUEL 13:00 – 14:00

CALLE CUAUHTÉMOC CDRAS. 2, 3, PSJE. APARICIO ROBLES CDRAS. 1, 2, PSJE. PUNTA BRAVA CDRA. 1, PSJE. HERMOSA CDRA. 1, CALLE JOSÉ MARTÍ CDRA. 6, CALLE LAUTARO CDRA. 2, CALLE PASO DE LOS ANDES CDRAS. 1, 2, 3, PSJE. PUNTA PARIÑAS CDRA. 1, PSJE. PUNTA MALPELO CDRAS. 1, 8, PSJE. PUNTA BALCONES CDRA. 1, PSJE. PUNTA NEGRA CDRA. 1, CALLE CAMILO CARRILLO CDRAS. 1, 2, 3, AV. PÍO XII CDRA. 3, CALLE AURELIO GARCÍA Y GARCÍA CDRA. 1, AV. LOS INSURGENTES CDRAS. 2, 8, CALLE PUNTA LOMITAS CDRA. 2, PSJE. ALEUTIANAS CDRA. 2, URB. LUIS GERMÁN ASTETE MZS. B, B2, C, C2, O, P, Q, Q2, V, V2, Y.

CALLAO 15:00 – 17:00

AV. ESTADOS UNIDOS CDRA. 1, AV. JORGE CHÁVEZ CDRA. 14, CALLE S/N CDRA. 1, URB. CHUCUITO, PLAZA DULANTO

Domingo 10 de abril

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. ANGAMOS MZ Q, Q7, Q8, Q9, R, R1, R2, R3, R9, R11, R16, T, T1, T2, T3, T8, A.H. ALFONSO UGARTE MZ A, B, D, E, E2, F, G, H, A.H. LOS LICENCIADOS MZ A, V, V3, W, W3, W5, X, X3, Y3, A.H. KUMAMOTO MZ B, B2, C, D, E, F, G, H, H2, I, I2, K, K2, J, J2, K, K2, L, LL, N, N2, M2, O, O2, P, Q, S, V, V5, W5, A.H. 24 DE JUNIO MZ A, B, C, D, Q6A, Q7.