La empresa Enel informó que este sábado y domingo, 15 y 16 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Sábado 15 de enero
CANTA-SANTA ROSA DE QUIVES 08:00 – 17:00
KM.59.5 CANTA-C.P. CHECTA, CARRET CANTA KM.60-C.P. CHECTA, A CANTA KM 61.97- C.P. LARANCOCHA, FTE. MZ. A2 LT.6 - C.P. PUCARA, FTE.MZ.D LT.27-C.P. PUCARA, A.H. BNS.AIRES C.P. LETICIA, CARRET CANTA KM.54.5-C.P. YANGAS, C.P. ALCACOTO, C.P. ARENILLA, C.P. OSOYNIK, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, C.P. LA CAMPANA, FDO CARMELITO - C.P. CARMELITO, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, C.P. CERRO PUQUIO, C.P. SIPAN PERU, C.P. FRAY MARTIN, C.P. EL ROSARIO, C.P. SAN JOSE, C.P. HUARANGAL, C.P. OLFA, C.P. CABALLERO, C.P. CASINELLI, C.P. PARAISO, C.P. RIO SECO, C.P. CASA BLANCA, C.P. OLAVIDE, C.P. CHOCAS BAJO, C.P. HUATOCAY, C.P. CHOCAS ALTO, C.P. BUENAVISTA, C.P. VISTA ALEGRE, C.P. EL OLIVAR, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN, C.P. TRAPICHE, C.P. HUANCHIPUQUIO, C.P. ZAPAN, C.P. JUAN VELASCO ALVARADO, C.P. SANTA ROSA DE MACAS, C.P. COCAYALTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. HORNILLOS, C.P. HUARABI ALTO, C.P. CERRO BLANCO, CARRET CANTA-C.P. BUENAVISTA, FTE MZ.B LT.7 - C.P. LA CABAÑA, C.P. CERRO BLANCO, PROG.DE VIV.RESID. LAS PALMERAS, C.P. CHOCAS BAJO, ASOC.DE PROP.CAROLINA II ETAPA, STA BARBARA/ AV. J. V. ALVARADO, C.P.SAN ANTONIO DE PADUA, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, AV.PROL.STO DOMINGO Y AV. PACAYAL, PROG.RESID. COSTA DEL SOL II ETAPA, C.P. EL ROSARIO, PROG.DE VIV. BONAVISTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, LETICIA – CARRETERA LIMA CANTA KM 52.93, PROG.VIV.SAN FRANSISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PARCELA 400 SECTOR CAUDIVILLA HUACOY Y PUNCHAC, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO, AV. CASINELLII, CARRETERA LIMACANTA KM.55.3 C.P. YANGAS, C.P. ZAPAN CARRETERA LIMA-CANTA KM.38, C.P. HUARANGAL, C.P. BUENAVISTA CHOCAS ALTO, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN ANEXO II, C.P. CASINELLI, C.P. MAGDALENA, PAY PAY BAJO-C.P. YANGAS, FDO. LLIPATA CARRT. LIMA CANTA KM.63, AV. CHAVIÑA/LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO, INGRESO C.P. CAMPANA, CARRETERA LIMA-CANTA KM.26, VALLE CHILLÓN PARCELA 62 UC MARIA PARADO DE BELLIDO, C.P. PUNCHAUCA
SAN MIGUEL 08:30 – 17:00
URB. OYAGUE JR. HUAMANGA CDRA 9, 11, 13, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 13, JR. SALAS CDRA 2, 3, 9, PASAJE PRIVADO CDRA 2, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA 13, CALLE DIANDERAS CDRA 1, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, 2, MZ M2, CALLE M. RODRIGUEZ CDRA 1, CALLE BENITO PARDO FIGUEROA CDRA 1, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, JR. MAMA RUNTER CDRA 2, JR. CASTRO HARRISON CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE UMACHIRI CDRA 1, 2, URB. SANTA FLORENCIA MZ A, B, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, MZ B, PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1, 3.
SAN ISIDRO 10:00 – 16:00
URB. SANTA MÓNICA, AV. CORONEL PORTILLO CDRA 2, 3, 13, AV. JUAN PEZET CDRA 3, CALLE AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 3, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6.
Domingo 16 de enero
CARABAYLLO 08:00 – 17:00
AV.SAN JUAN ALT. AVICOLA FINA, PARCELA PRED.RUST. STA.INES