Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este viernes y sábado, 7 y 8 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 7 de enero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA MZ B4, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, J, J1, J2, I, I1, k, k2, L, L2, LL, LL2, M, N, N2, Ñ, O, O2, P, P2, Q, Q2, S, S2, T, T2, T3, U2, W, W2, Y2.

CALLAO 08:00 – 18:00

URB. PLAYA RIMAC MZ D, E, G, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, 3, AV. RAMON CASTILLA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ F, J, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 1, 4, MZ E, G, H, L, M, JR. CIRO ALEGRIA CDRA 2, 3, 4, CALLE ALMIRANTE GRAU CDRA 1, 2, 3, MZ A, D, F, G, K, L, AV. 2 DE MAYO CDRA 1, 2, 3, 4, MZ H, M, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, JR. DE LOS PROCERES CDRA 1, 2, 3, 5, MZ N, O, P, AV. FAUCETT CDRA 1, MZ B, C, URB. PERU JR. HUARAZ CDRA 38, JR. PUNO CDRA 38, JR. LORETO CDRA 37, 38, JR. CUSCO CDRA 38, JR. HUANCAYO CDRA 37, 38, JR. MALECON RIMAC CDRA .37, 38, JR. MADRE DE DIOS CDRA 37, 38, JR. PARURO CDRA 38, JR. AMAZONAS CDRA 36, 38, AV. 12 DE OCTUBRE CDRA 9, 10, 37, 40, CALLE JORGE CHAVEZ CDRA 37, A.H. 200 MILLAS MZ A, B, C, D, E, A.H. 25 DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, CALLE MICAELA BASTIDAS CDRA 2, A.H. EL PROGRESO MZ A, B.

SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00

URB. RESIDENCIAL AEROPUERTO JR. CUSCO CDRA 41, CALLE URANO CDRA 1, 3, MZ B, JR. CHICLAYO CDRA 1, 9, 10, 11, 12, CALLE MARTE MZ C, CALLE MERCURIO CDRA 1, 4, MZ C, D, H, CALLE JUPITER CDRA 1, MZ A, H, CALLE MARTE CDRA 1, MZ H, AV. QUILCA CDRA 1,2, 3, 4, 9, 10, MZ F, G, CALLE NEPTUNO CDRA 1, 2, MZ E, CALLE VENUS CDRA 2, CALLE SATURNO CDRA 1, 2, MZ A, E, URB. AEROPUERTO CALLE MIGUEL GRAU CDRA 1, MZ E, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 3, MZ E, F, G, JR. 11 DE NOVIEMBRE MZ D, E, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 1.

COMAS 09:00 – 17:00

A.H. CIUDADELA DE SIPAN O A.H. VILLA LAS DALIAS AV. SAN FELIPE MZ A, B, C.

Sábado 8 de enero

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOCIACION LOS CLAVELES AV. ARTERIAL CDRA 2, 11, MZ A, A1, A4, B, C, D, ASOCIACION LAS FRESAS MZ A, B, C, C1, D, E, F, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOCIACION LOS LIBERTADORES DE PUENTE PIEDRA AV. EL CAPITAN CDRA 6, 7, 8, ASOCIACION LOS FRUTALES O DELICIAS DEL NORTE MZ A, B, C, L, M, ASOCIACION ARBOLEDA MZ A, B, C, D, F, G, ASOCIACION LA FLORIDA DEL NORTE MZ A, B, ASOCIACION LAS RETAMAS MZ A, ASOCIACION EL NAZARENO MZ B, ASOCIACION LAS MERCEDESA MZ A, B, ASOCIACION EL TREBOL MZ A, B, C, D, ASOCIACION VIRGEN DEL NORTE MZ A, ASOCIACION LOS PORTALES MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, K, E, ASOCIACION SAN ANDRES MZ A, B, C, ASOCIACION ARBOLEDA MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOCIACION CASA HUERTA LOS ROSALES MZ A, ASOCIACION VILLA MARGARITA MZ A, B, C, D, ASOCIACION SAN AGUSTIN MZ B, C, I, ASOCIACION LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, A1, B, C, ASOCIACION LOS FRUTALES MZ A, B, C, ASOCIACION LOS ALAMOS MZ D, E, ASOCIACION LOS ANGELES MZ A, B, C, D, H, ASOCIACION CAÑAS MZ A, B.