Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 1 y 2 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 1 DE MARZO

LIMA CERCADO 09:00 – 16:00

GRUPO VEGA DISTRIBUCION SAC AV MINERALES CDRA 6.

CALLAO 08:30 – 17:30

PROLOG AV SALAVERRY CDRA 1, 2, AV PACASMAYO CDRA 40, JR PEDRO GENARO DELGADO CDRA 1, CA DELLEPIANE CDRA 40, CA PABLO CHAVEZ CDRA 1, JR LOS ALAMOS CDRA 4, CA SEIS MZ F, CA SIETE MZ H, CA DIEZ MZ G, H CA NUEVE MZ F, CA DOS MZ J, CA TRES MZ G, AV CONDEVILLA MZ I, CA EL PARQUE MZ C, AV REPUBLICA DE ARGENTINA CDRA 6, CA LAS GUINDAS CDRA 2, CA EL ROBLE CDRA 2, JR ELVIRA GARCIA Y GARCIA CDRA 38.

HUARAL 09:00 A 10:00

Calle Los Angeles cuadra 2 y 3; Calle Unión cuadra 2 desde N° 227 y cuadra 3 y 4 hasta N° 446; Calle Luis Colán cuadra 3 y 4; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 1:00 A 12:00

Av. Estación cuadra 3 a 6 lado par; Jr. Primavera cuadra 1 a 3; Calle Las Margaritas cuadra 1 a 3; Calle German Menacho cuadra 1 y 2; calle Jose Olaya cuadra 1 y 2; Pasaje Los Claveles, Calle Los Narcizos cuadra 1 a 4; ubicados en el distrito de Huaral.

HUACHO 9:30 A 12:30

Malecon Roca Playa Chorrillos, Campo de Gras S/N, Malecon Roca Playa (Bajada Playa Chorrillos), Plazuela Reyes Buitron S/N; Ubicado en el Distrito De Huacho.

MARTES 2 DE MARZO

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 16:00

AV LURIGANCHO CDRA 6, 7.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

AV TRES MZ C, AV LIMA MZ C, CA CINCO MZ D, CA TACNA MZ K, AV DOS MZ K, K1, CA DOCE MZ K2, CA DIEZ MZ J, K1, CA TRECE MZ Q, CA DIECISIETE MZ R, AV LIBERTAD MZ O, ASOC DE VIV LAS BRISAS DE CTO CHICO MZ B, C, D, AGRUP FAM JUVENTUD UNIDA MZ F, J, AHM SANTA ROSA DE LIMA PARCELA A SCT SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, JR UCAYALI MZ N, AHM KAWACHI MZ E, JR ANCASH MZ A, AHM CANTO CHICO MZ I, PSJ AMAZONAS MZ O1, JR ICA MZ O JR CASINO BARRERA CDRA 16, AGRUP FAM CANDAMO MZ F, H, AGRUP FAM NUEVO PERU II ETP MZ A, B, C, D, AGRUP FAM LOS PORTALES DE LAS FLORES MZ D, AGRUP FAM EL HORIZONTE DE CANTO CHICO MZ A, B, C, D, AGRUP DE POBL LAS LOMAS DE MONTREAL MZ C, JR APURIMAC CDRA MZ U-3, PJ NUEVO PERU MZ A, B, C, D, E, AHM LAS CASUARINAS DE NUEVO PERU MZ A, B, C, E, F, AGRUP FAM LOMAS DE CANTO CHICO MZ A, B.

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 26, 27, CA 16 MZ G1, CA 24 MZ C1, CA 23 MZ A1, CA O MZ B1, JR JAMESONITA MZ S1, JR LAS ROCAS MZ A, CDRA 27, JR LOS ZAFIROS CDRA 26, AV EL SOL CDRA 4, JR LOS RUBIES CDRA 25, JR LAS CRISOCOLAS CDRA 2 , JR AZULEJOS CDRA 1, JR LOS ESMERILES CDRA 2, MZ S1, JR LOS CORALES CDRA 2 AV EL SOL CDRA 4, 5, JR PEDREGAL CDRA 2, JR LAS PERLAS MZ C1, JR LAS ARCILLAS CDRA 26, ASOC PROP URB SAN CARLOS MZ S1, X1, ASOC DE VIV JORGE BASADRE MZ R, R1.

COMAS 09:00 – 17:30

AHM VILLA HERMOSA MZ A, B, C, D, E, F, AHM LA LIBERTAD MZ F, G, H, AHM LA LIBERTAD ALTA MZ A, B, F, I, J, K, N, Ñ, P, R

CALLAO 08:30 – 17:30

AV BUENOS AIRES CDRA 7, 8, JR SALOOM CDRA 4, 5, 6, JR LORETO CDRA 8, JR ANCASH CDRA 5, PSJ JOSE GALVEZ MZ L JR ALMIRANTE GUISSE CDRA 3, 4, 5, COCKRANE CDRA 3, 4, JR APURIMAC CDRA 4, AV MIGUEL GRAU CDRA 8, UNIDAD INMOBILIARIA MODELO BLOCK B-3, C, D, G-4, G-8, H1, H-2, I, F-1, F-2.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

AV. CERRO PAREDE PPJJ VILLA A Puente Piedra -, AH HIJOS DE JERUSALEN MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, AH VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEN MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AH SEÑOR DE MURUHUAY MZ. A, B, C, D, E, AH HIJOS DE LAS BEGONIAS MZ. A, B, C, D, E, AH SOL DEL NORTE MZ. A, AH AMP. JESUS OROPEZA CHONTA MZ. C, D, F, H, I, M, M PRIMA, N, N PRIMA, H PRIMA, R, Q, V-1, V-2, V-3.

HUARAL 9:00 A 10:00

Av. Mariscal Caceres cuadra 6 y 7; Pasaje Nueva Esperanza, Calle Jose María Arguedas, Pasaje Arequipa, Calle Benjamín Doing Losio cuadra 3 desde N° 350 y cuadra 4; A.H. Señor de Los Milagros; Urb. Julio Colan Mz F lado calle Benjamín Doing Losio; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 11:00 A 12:00

Av. Tupac Amaru cuadra 4 a 6; Calle Manco Capac cuadra 1; Calle Jose Carlos Mariategui, Calle Jose Olaya, Calle Cuatro, Av. Peru cuadra ; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 13:00 A 14:00

Urb. Residencial Huaral: Calle Las Gardenias, Jr. Las Violetas cuadra 1 y 2, Jr. Los Jazmines cuadra 2, Calle Las Dalias Mz A, en el distrito de Huaral.