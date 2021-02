Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 15 y 16 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 15-02-2021

SAN MARTÍN DE PORRES 00:00 – 06:00

PROVIV EL BUEN JESUS MZ A, B, C, E, PROVIV SUTAESSALUD MZ A, B, D, E, F, G, I, H, K, L, M, PROVIV SANTA TERESA MZ A, PROVIV VIRGEN DE GUADALUPE MZ A1, B1, PROG RESD DE VIV RIVERA MZ A, PROVIV RESD LA PERLA ETP II MZ A, B, D, F, PROVIV SANTA MARIA MZ A, B, C, E, F, ASOC DE POBLADORES VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ B, PROVIV SANTA LEONORA MZ B, D, PROVIV SANTA BARBARA MZ B, C, D, E, F, G, PROVIV LAS FLORES DE CHUQUITANTA MZ A, B, C, F, PROVIV VALLE AZUL DE SAN DIEGO II ETP MZ A, B, E, PROVIV VALLE AZUL DE SAN DIEGO I ETP MZ D, E, PROVIV LA PERLA ETP I MZ B, PROVIV LA PERLA ETP II MZ A, B, C, D, PROVIV SAN CRISTOBAL MZ A, B, C, D, E, F, PROVIV SAN, VALENTIN MZ A, PRO VIV EL BOSQUE II MZ D, ASOC VILLA RICA MZ A, B, ASOC DE VIV LAS LOMAS DE CHILLON MZ A, B, PROVIV URANIO I MZ J, ASOC DE VIV LOS PINOS MZ B, PROVIV VALLE DE SAN DIEGO I ETP MZ A, E, F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 14:00

AHM LOS JAZMINES MZ A, B, AHM HORIZONTE ALTO MZ E

VENTANILLA 08:30 – 17:30

AHM JAIME YOSHIYAMA MZ A, A1, A2, A3, H, I, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, PPN PACHACUTEC SCT E GR 3 MZ M, N, O, P, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, PPN PACHACUTEC SCT E GR 4 MZ V1, W, W1, X, X1, Y, Z, Z1

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 14:30

AHM DANIEL ALCIDES CARRION MZ C, H1, I1, J, K1, L, M, N, P, Q, S, X, Y, Z

MARTES 16-02-2021

CARABAYLLO 08:30 – 16:30

PARCELA P3-F, URB SANTO DOMINGO DE C. POZO683

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 15:30

AGRUP FAM LA RINCONADA DEL SOL DE MCAL CACERES MZ A2, B3, B4, B5, C3, C7, C8, D1, D3, D5, E1, E2, E5, E6

RÍMAC 08:30 – 16:30

AHM MUNICIPAL III ZONA A HORACIO ZEVALLOS MZ E, G, G1, I, AHM JARDINES DE FLOR DE AMANCAES MZ D, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, R, U, V, W, X, AHM VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES MZ A, B, C, D, E, F, AHM LAS BRISAS DE FLOR DE AMANCAES MZ A, A1, B, C, D, E, F, I, J, AHM SAGRADO CORAZON DE JESUS SCT JARDINES FLOR DE AMANCAES MZ A, B, D, F, G, J, K, M, N, O, R, V, X

CALLAO 09:00 – 18:00

JR HEROS CDRA 5, 6, AV GUARDIA CHALACA CDRA 17, 18, 20, PSJ ZARUMILLA CDRA 1, 2, R COLINA CDRA 6, 7, 10 CA ALMIRANTE GRAU CDRA 2, 3, JR ALFONSO UGARTE CDRA 1, 3, JR NICOLAS DE PIEROLA CDRA 4, 5, PSJ SR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C

CALLAO 10:00 – 18:00

ALIMENTOS FINOS DEL PACIFICO S.A PUNTA PARIÑAS ANT 169 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, METALIMPEX SAC PUNTA PARINAS 169 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, MIA METAL IMPORT ALEMANIA S. A, AV BAHIA LOS FERROLES 188 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, FABRICACIONES GUEVARA S.R.L. AV LOS FERROLES 278 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA

BELLAVISTA 08:00 – 17:00

URB BELLAVISTA JR ATAHUALPA # 148 AL 184