Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que este sábado, 18 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 18 de septiembre

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 18:00

URB. VALVIEZO JR. BERNARDO ALCEDO CDRA 1, 2, AV, LOS ALAMOS CDRA 1, 2, AV. LOS CONQUISTADORES CDRA 1, 2, AV. TUPAC AMARU CDRA 1, 2, AV. GONZALES DE FANNING CDRA 2, AV. JHON F. KENNEDY CDRA 1, 2, 3, CALLE JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, AV LOS LIBERTADORES CDRA 1, 2, CALLE LOS LIRIOS CDRA 1, CALLE LOS PINOS CDRA 1, 2, CALLE LOS JAZMINES CDRA 1, 2, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, JR. JOSE DE LA TORRE UGARTE CDRA 1, 2, AV. JOSE GRANDA CDRA 20, 21, 22, 23, AV. 27 DE OCTUBRE CDRA 3, CALLE ALBERTO HIDALGO CDRA 1, AV. LUNA PIZARRO CDRA 3, 4, JR. DOMINGO SARMIENTO CDRA 1, CALLE ADOLFO BECQUER CDRA 1, CALLE RUBÉN DARIO CDRA 1, JR. TOMAS ALVA EDINSON CDRA 1, CALLE DANIEL ALOMIA ROBLES CDRA 2, JR. JUAN VALERA CDRA 1, MZ S, H, AV. LOS NARANJOS CDRA 1, AV. LOS OLIVOS CDRA 1, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA 1, 2, CALLE LAS BEGONIAS CDRA 1, CALLE LOS CEDROS CDRA 1, CALLE LOS GERANIOS CDRA 1, CALLE LOS LAURELES CDRA 1, CALLE LOS CIPRECES CDRA 1, 2, CALLE CHOQUEHUANCA CDRA 1, CALLE LOS INCAS CDRA 0, 1, 2, 3, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, JR. LOS ROBLES CDRA 1, A.H. SANTA ANA MZ A, A.P.V. 3 DE OCTUBRE MZ B, CALLE LAS CEREZAS CDRA 1, CALLE LAS ORQUIDEAS CDRA 1, CALLE LOS PACAES CDRA 1, A.H. 12 DE DICIEMBRE (JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI) MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ñ, A.H. VISTA ALEGRE MZ A, B, C, D, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, M PRIMA, N, Ñ, O, P, Q, AV. CHIMPU OCLLO CDRA 2, CALLE LAS DALIAS CDRA 1, CALLE LOS ÑISPEROS CDRA 1, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO MZ A, B, C, D, D PRIMA, E, F, G, H, I, J, K, A.H. SANTA ROSA, MZ H1, L, O, A.H. PILAR NORES DE GARCIA O 4 DE ENERO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, N, X, Y, Z, A.H. 30 DE AGOSTO MZ C, D, E, E1, F, G, H, JTO.ANTENA REPETIDORA DEL CERRO LA MILLA, CERRO LA MILLA ALEDAÑO A SUM.1130985, CERRO LA MILLA S/N ALEDANO SUM 1111139, CERRO LA MILLA (COSTADO SUM 2261236, MZ E LT 5 ASO VIV SAN VALENTÍN.

CALLAO 09:00–17:30

AV. ELMER FAUCETT CUADRA 47

VEGUETA 09:00 A 14:00

ZONA DE SANTA ISABEL – HAYDUCK, UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA