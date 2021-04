Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este martes 20 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:00 – 17:00

COOP. TERRENOS DE CAMPOY MZ Y LOTE 4A

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

AGRUP FAM EL VALLLECITO MZ A, B, PJ 15 DE ENERO MZ G, L, M, AHM 15 DE ENERO MZ L4, L2, J, K, AHM LOS JARDINES 15 DE ENERO MZ A, B, AGRUP SAN JOSE DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, AHM 15 DE ENERO AMPL VISTA ALEGRE MZ L1, L3, AGRUP SAN JOSE DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F.

MI PERÚ 09:00 – 16:00

AV VIRGEN DE GUADALUPE CON CALLE 5 (CAMARA VIDEO) ADOS PSTE 825559. FTE MZ I A.H. VIRGEN DE GUADALUP, AV VIRGEN DE GUADALUPE FRENTE A LA CALLE 6. A.H. VIRGEN DE GUADALUPE CENTRO POBLADO MENOR NUESTRA, CA 1 CON CALLE 7 (CAM.VIG.PSTE 848768) A.H. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE-MIPERU - A.H, A.H. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE MZ. A, B, C, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AH VIRGEN DE GUADALUPE ETP II MZ. A, E, R, U, W, Y, A.H. EL PARAISO MZ. A, B, C, D, E, F, AH SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ. A, B, C, D, MZ. Z LT 5 VENTANILLA, MZ U LT 15 A.H. MI PERU, MZ E Lte.03 VENTANILLA, MZ L LT 17.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

AH. SIMON BOLIVAR MZ. A, B, C, AH. SIMON BOLIVAR LA ENSENADA MZ. A, B, C, A.H. AMP ESTRELLA SIMON BOLIVAR SEC 17 OCTUBRE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. LA ESTRELLA SIMON BOLIVAR SCT III MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, ASOC DE POS LA NUEVA JUVENTUD DE ESTRELLA DE LA ENSENADA MZ. A, B, C, D, ASOC. DE POSESIONARIOS LA NUEVA JUVENTUD DE ESTRELLA DE LA ENSENADA MZ. A, ASOC DE VIV EL MILAGRO DE LA MERCED MZ. A, B, C, ASOC DE VIV ESTEBAN MONZON FERNANDEZ MZ. A, B, C, D, ASOC. DE POBLADORES13 DE JUNIO PTE PIEDRA MZ. A, B, ASOC PRO VIV ESTRELLA SIN FRONTERAS 2013 MZ. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LA MERCED PTE.PIEDRA MZ. J, K, L, PS 7 CON PSJ S/N MZ F LT 1 AAHH LA MERCED SCT ENSENADA, A.H. ESTRELLA DE SIMON BOLIVAR MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, CA LOS FUNDADORES, CALLE 28 DE JULIO MZ F LT 11 AA. HH ESTRELLA, CALLE AH. LA ESTRELLA SIMON BOL SCTOR 3 FA, A.H. ESTRELLA DE SIMON BOLIVAR SCT IV MZ. B, M POSTE - L 350310 ASOC PRO VIV LA QUEBRADITA DE ESTRELLA - ASOC PRO VIV, CALLE S/N MZ. I LT 5, CALLE EL PORVENIR S/N MZ-G LT-11, AV. MARTNR JUAN MANUEL MZ. H LT.17 AA.HH.LA, MZ A LT 23 AA.HH. VALLE LA ENSE



HUACHO 08:00 A 13:00

Calle Adan Acevedo cuadra 2, Calle Domingo Coloma cuadra 1 y 2.; ubicados en el distrito de Huacho