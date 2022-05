Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado, 21 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 21 de mayo

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

ASOC. VIRGEN DE LA PUERTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. LOS MAESTROS MZS. A, B, D, E, F, G, H, J, V, URB. POP. DE INTERÉS SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AGRUP. MINERA LOS PRIMOS MZS. A, I, K, C.P. SAN DIEGO LA MOLINA MZS. J, K, AV. JOSÉ SACO ROJAS CDRAS. 2, 84, MZS. A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, AV. LOS ALISOS MZS. A, C, E, H, CALLE LOS TULIPANES MZS. F, G, H, J, L, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, S

COMAS 09:30 – 17:00

AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 19, 21, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, CALLE JUAN MANUEL SALCEDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. EL RETABLO CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JR. FRANCISCO ALVARIÑO CDRAS. 1, 2, 4, 8, CALLE BERAÚN CDRAS. 1, 8, 10, JR. MANUEL GONZÁLEZ CDRAS. 9, 10, 11, 12, 14, 15, CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE JOSÉ ROCA CDRAS. 1, 2, 3, 8, CALLE SACO OLIVEROS CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. EL RETABLO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 1, 3, 8, 9, 10, PSJE. ANDRÉS RÁZURI CDRAS. 1, 12, PASAJE FANNING CDRA. 1, PSJE. FRANCISCO GUERRERO CDRA. 2, PSJE. FRANCISCO SALAVERRY CDRAS. 1, 9, PSJE. JOSÉ ENRIQUEZ CDRA. 1, PSJE. JUAN DE DIOS ARTEAGA CDRAS. 3, 4, 7, PSJE. NICOLÁS DE ARRIOLA CDRAS. 1, 9, URB. EL RETABLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, COOP. PRIMAVERA MZS. A, A1, B1, C, C1, D1, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, A.H. LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, C, URB. SAN JUAN BAUTISTA MZ. D

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 17:00

URB. EL TRÉBOL MZS. A, B, C, E, F, PROG. VIV. LOS PORTALES DE BETHEL MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LA FLORIDA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. EL MIRADOR DE CHUQUITANTA MZS. B, E, PRO. VIV. RES. LAS LOMAS MZS. C, D, URB. RES. CRUZ AZUL MZ. B, FUNDO CHUQUITANTA MZ. B