Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú. | Fuente: Andina

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El día de hoy comienza en Curitiba la serie de audiencias en las que el ex Superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, responderá a los fiscales peruanos. Al término de varios meses de espera y dos postergaciones de fechas programadas, el principal agente de la corrupción practicada por la constructora brasileña puede hacer revelaciones documentadas que confirmen o desmientan las hipótesis de la Fiscalía.

Si Barata cumple y los abogados de Odebrecht respetan los términos del Acuerdo firmado con la Fiscalía podremos conocer los mecanismos institucionales y financieros que han permitido saquear los recursos del Estado. Y al mismo tiempo determinar el papel de los socios peruanos de Odebrecht. No ha sido fácil llegar a la cita de hoy, porque muchas voces se elevaron contra el Acuerdo en particular y contra la severidad mostrada por la Justicia en general. Es cierto que estamos ante una trama excepcional de corrupción con múltiples actores, aristas internacionales y sofisticados procedimientos de disimulación. También es verdad que la Justicia peruana es excesivamente lenta, lo que penaliza a los justiciables.

Pero las investigaciones y las detenciones de personalidades de casi todas las orientaciones políticas no acreditan las afirmaciones sobre una Justicia politizada o marcada por un sesgo. Haciendo frente a críticas y “reflexiones”, el Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros ha sostenido que no se debe confundir “rigurosidad con arbitrariedad”. El comunicado de la máxima autoridad del Poder Judicial concluye: “Los calificativos esgrimidos en los últimos días, que hacen referencia a una “mafia judicial” o que afirman una predisposición política por parte del Poder Judicial, merecen el rechazo de esta Presidencia y no debilitan la confianza que ha depositado en los magistrados…”.

Respecto a las prisiones preliminares y preventivas, los que defienden la acción de la Justicia peruana hacen notar que las críticas se han formulado solo cuando se ha afectado a personalidades políticas, aunque ese tipo de detenciones se haya aplicado desde hace mucho tiempo a los ciudadanos sin poder.

Las Bambas

En el plano social, ayer se registraron nuevas dificultades para resolver la crisis en torno a la mina Las Bambas. Pese a los esfuerzos de intermediación de la ministra Paola Bustamante, las autoridades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas y la empresa MMG no se pusieron de acuerdo sobre el monto que la minera debe aportar durante los próximos seis años.

Debate en España

Hoy se realizará el último debate entre los cuatro principales líderes políticos españoles, cinco días antes de las elecciones de las que saldrá un nuevo parlamento y un nuevo primer ministro. Dos variantes de la derecha (PP y Ciudadanos) y dos variantes de la izquierda (PSOE y Podemos) abordaron algunos temas que nos son familiares como la corrupción, los servicios públicos, las pensiones, los impuestos y la violencia contra la mujer. Pero el tema que dio lugar a más fricciones fue el de la “política territorial”, es decir, el separatismo en algunas Autonomías, en particular Cataluña.

Los sondeos prevén una victoria del PSOE del primer ministro saliente Pedro Sánchez, pero sin una mayoría suficiente para gobernar sin alianzas. Los sondeos prevén también la mayor derrota del Partido Popular desde su creación hace treinta años. Pero la principal tendencia registrada en los sondeos españoles es el elevado número de indecisos, más del 40%, lo que abre la incertidumbre. Además de los partidos nacionalistas, dos nuevas opciones emergen en el paisaje político español: la extrema derecha de VOX y el partido animalista, cuya agenda de protección animal ha venido creciendo de elección en elección. Parece próximo el día en que los partidos humanistas necesiten para gobernar el apoyo de los animalistas. Las cosas como son