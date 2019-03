Fabiana Rosales, esposa líder opositor, Juan Guaidó, habló con RPP Noticias. | Fuente: RPP

Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, conversó con RPP Noticias para contar como la oposición al régimen de Nicolás Maduro está trabajando para liberar a Venezuela de la dictadura y de esta manera lograr que sus compatriotas regresen a su país.

“Nada nos va a sacar del foco, si pensaban que de esta manera nos iban a distraer están bastante equivocados”, dijo Rosales en referencia a lo sucedido con Roberto Marrero, la mano derecha y amigo personal del líder opositor Juan Guaidó, arrestado por agentes de inteligencia de Maduro.

La periodista de 26 años, que llegó este sábado a Perú para reunirse con sus compatriotas y autoridades locales, condenó el arresto el arresto de Roberto Marrero y aseguró que pese a las amenazas no ve a su esposo Juan Guaidó tras las rejas.

“Yo personalmente jamás me lo he imaginado preso o lejos de su hija. Siempre lo he tenido en mis pensamientos y oraciones” señaló la dirigente política, quien confirmó que su familia también ha sido víctima del hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro.

El ambiente de temor y violencia no es desconocido para la pequeña Miranda Eugenia, la hija de 22 meses que tiene Fabiana con Juan Guaidó. “Todos los días le digo la verdad que hay en su país, todos los días le explico que hace mamá y papá. Ella tiene muchísima fe, ella es fe, ella es esperanza”, indicó.

La represión y la escasez de alimentos y medicinas hacen de Venezuela un país donde no se puede vivir; sin embargo, para Fabiana los líderes políticos tienen que quedarse y luchar. “Es mi país, es el país donde decidí tener a Miranda. Es el país donde voy a estar con Juan Y Miranda, mi hija. Es el país por el que he trabajado y donde vamos a estar siempre creando oportunidad para mis hermanos venezolanos”, agregó.

La periodista que ya visitó Chile lleva el mensaje a sus compatriotas de que “el retorno a casa está cerca”. Ahora se encuentra en Perú, uno de los países que en los últimos años ha dado cobijo a más de 600 mil venezolanos.