EsSalud: hija denuncia que Padomi tardó más de diez días en atender a su padre de 94 años [VIDEO]

Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora María Elena Bueno denunció que el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud tardó más de diez días en atender a su padre, Carlos Antonio Bueno Núñez, de 94 años, quien sufrió un accidente y actualmente está postrado en cama.

A través del Rotafono, la mujer dijo que ha llamado insistentemente al número de Padomi para agendar la visita de un médico, pero no cumplían con las fechas pactadas.

Debido a esta situación, la señora -aseguró- tuvo que llevar de emergencia a su padre al Policlínico Grau para que sea atendido.

“Nosotros lo llevamos a Emergencias, porque tal es así que ya me sentía mal de los nervios, porque mi papá estaba con dolores. Lo llevamos al Policlínico Grau y lo atendieron por ese día”, manifestó.

Exige monitoreo constante

Tras ese episodio, la señora -dijo- ha continuado llamando a Padomi hasta que ayer, por fin, acudió un médico a revisar a su padre nonagenario.

“Llegaron a venir a las ocho de la noche. Vino la doctora y dijo que era una deshidratación (lo que sufría su padre), pero que solamente lo iban a atender por este día, porque era una emergencia”, comentó.

María Elena Bueno hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que el Padomi realice un monitoreo constante a su padre, ya que este sufre de constantes dolores y achaques.

Según contó, desde el Padomi le han dicho que no hay personal suficiente para que médicos acudan a los domicilios de los ancianos.

“El médico me dijo que ellos no podían venir porque no había unidades, que no había personal; que habían despedido a montón de trabajadores y que no había unidades”, manifestó.

“Lo que quiero es que cuando llame a Padomi, Padomi atienda a mi papá. He tenido que esperar más de diez días para que lo atiendan mi papá”, se quejó.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: