La señora Julia Quique hizo un desesperado llamado a las autoridades del Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, para que programen con urgencia una operación para su hija, Sophia, de apenas tres años, quien sufre de hidronefrosis desde su nacimiento.

Debido a esta dolencia, la menor ha desarrollado una displasia en su riñón izquierdo, que actualmente tiene una funcionalidad de apenas el 34 %. La pequeña corre el riesgo de perder su órgano si es que no es intervenida quirúrgicamente, explicó la madre a través del Rotafono.

“Sofia tiene un problema de displasia en el riñón izquierdo. Ella está tomando pastillas para poder orinar y ya le han aumentado la dosis, debido a que el Hospital Guillermo Almenara no apertura una sala para la operación de mi niña”, manifestó entre sollozos.

Según la mujer, las autoridades del hospital no programan la operación “por la pandemia”, pese a que la menor ya ha sido evaluada hasta por una junta médica.



Sin fecha para la operación

Julia Quique aseguró que ayer tuvo una teleconsulta con un doctor, quien le ha dicho que durante todo febrero no habrá sala disponible para la operación de su hija, hecho que la tiene muy consternada, ya que -sostuvo- mientras más tiempo pase, la pequeña corre el riesgo de perder su riñón.

“Invoco al director Ricardo Farfán Cueto, al presidente de EsSalud que, por favor, puedan salvar el riñón de mi hijita. Es una operación que debe hacerse”, refirió la madre.

La mujer ha intentado trasladar a su hija a una clínica particular, pero los costos son muy elevados para su situación económica. “He preguntado y me cuesta seis mil soles por noche. Yo no cuento con esa economía, de lo contrario ya habría llevado a Sophia a operarse”, remarcó.

