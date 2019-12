Este 31 ven y cierra el año en la cabina de RPP con 'Los chistosos'

Concurso por Navidad de Los Chistosos. | Fuente: RPP Noticias

Si tu comentario es seleccionado, podrás participar en el programa de fin de año de Los Chistosos; te llevarás una canasta navideña y un vale de pavo.



Serán 10 ganadores; no dejes de participar.



TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO



DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la Promoción: Cierra el Año en la cabina de RPP con Los Chistosos

Ámbito de la promoción: Lima

Duración de la promoción: 06 días

Fecha de inicio de la promoción: 26 de diciembre del 2019

Fecha final de la Promoción: 31 de diciembre del 2019

Fecha, hora y lugar de premiación: 31 de diciembre, entre las 2:00 horas a 4:00 horas

Las premiaciones se realizarán en el piso 3 de las oficinas de GRUPORPP S.A.C., ubicadas en Av. Paseo de la República 3866, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

RPP Noticias te premia con un vale de pavo de 9kg, una canasta con víveres y la oportunidad de conocer a los conductores del programa “Los Chistosos” en la cabina de la radio, Para participar deberás ubicar la publicación sobre la promoción y seguir los siguientes pasos:

1- Ingresa a https://www.facebook.com/LosChistososRPP/ y ubica la publicación de la presente promoción.

2- Comenta en la publicación la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué regalarías a tu político favorito para reconciliarte en estas fiestas?

Para conocer a los ganadores, un jurado conformado por los conductores del programa “Los Chistosos” elegirían a los ganadores tomando en cuenta la creatividad, originalidad y humor de los 10 mejores comentarios.

DATOS DE LOS PREMIOS

Serán 10 ganadores, cada uno se llevará los artículos que se detallan a continuación:



Los ganadores serán anunciados del 26 al 30 de diciembre, durante el programa Los Chistosos.

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

3. Si el ganador es de provincia, GRUPORPP S.A.C. no se hará responsable de los gastos de traslado de los ganadores ni él envió de los premios.

4. El Meet & Greet y la entrega de los premios se realizarán el 31 de diciembre del 2019 a las 2:00 horas durante la transmisión del programa “Los Chistosos” por RPP Noticias Previamente personal de GRUPORPP se pondrá en contacto con los ganadores para su debida coordinación. Los ganadores deberán identificarse brindando su DNI o Carné de Extranjería de ser el caso.

5. En caso el ganador no pueda recoger las entradas en la fecha establecida, mediante carta poder simple, podrá designar a otra persona para el recojo.

6. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.