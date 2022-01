El horario del transporte público se adapta al toque de queda. | Fuente: Andina

A partir de este viernes, 7 de enero, entran en vigor nuevos horarios para el transporte público de Lima y Callao, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Los horarios se han tenido que adaptar ante los cambios en el toque de queda, que ahora va de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. en la capital y en el primer puerto.

De tal manera, los nuevos horarios son:

-El servicio del Metropolitano se brindará de lunes a domingo de 5:15 a.m. a 10 p.m., en la ruta troncal y hasta las 11 p.m. en sus servicios alimentadores.

-La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

-Los Corredores Complementarios operarán de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. con sus servicios habituales.

-El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá en el horario de lunes a domingo de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

-El servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas del día. Entre las 11:00 p.m. y 4:00 a.m. se podrá trasladar a las personas que presten servicios esenciales y cuenten con su pase laboral o credencial de su centro de trabajo vigente. También se podrán movilizar quienes necesiten atención médica o aquellos que se dirijan al aeropuerto portando su boleto aéreo.

Exhortación al público

La ATU exhortó a la ciudadanía a cumplir las disposiciones para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus y salir de casa solo si es estrictamente necesario.

Asimismo, para estar mejor protegidos, invocó al público a contar con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, así como la dosis de refuerzo.

En el transporte público, es obligatorio el uso de la mascarilla, una KN95 o una quirúrgica de 3 pliegues más otra de su preferencia. Asimismo, se debe respetar el aforo permitido y mantener el distanciamiento social.

Se recomienda viajar con las ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire y portar alcohol en gel o líquido para desinfectarse constantemente las manos.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: