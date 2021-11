Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El policía en retiro Leoncio Mesías, de 90 años, hizo un llamado para que SaludPol le reembolse los más de 16 mil soles que gastó para ser sometido a una delicada operación al corazón en una clínica local.

A través del Rotafono, los familiares del expolicía contaron que Leoncio Mesías sufrió una descompensación el pasado 5 de abril, tras lo cual fue llevado de emergencia al complejo policial Juan Benites Luna.

Sin embargo, el anciano no pudo ser atendido, ya que en aquel momento el centro de salud estaba saturado de pacientes de la COVID-19.

Según Matilde Mesías, hija del expolicía, en el Ministerio del Interior (Mininter) le dijeron que podía acudir a otro centro de salud y, luego, SaludPol, el seguro de la Policía Nacional, les iba a reembolsar el dinero gastado.

Costosa operación

Finalmente, el anciano fue llevado a la Clínica Javier Prado, donde fue operado de urgencia al corazón. Los gastos totales superaron los 16 mil soles, que la familia tuvo que afrontar.

Matilde Mesías señaló que SaludPol les ha denegado el reembolso del dinero aduciendo que no se informó dentro del plazo de 72 horas.

“Ellos dicen que (el reembolso) ha sido denegado por no haber avisado nosotros durante las 72 horas. Nosotros llamamos, (pero) nunca nos contestó SaludPol. Si nosotros no hubiésemos operado mi padre, hoy no estaría con nosotros”, manifestó.

La familia hizo un llamado al Mininter y a SaludPol que atiendan el caso, ya que necesitan el dinero para poder afrontar diversos gastos.